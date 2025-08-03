Российский пловец Бородин завоевал бронзу на чемпионате мира

Tекст: Дарья Григоренко

Он преодолел дистанцию за 4 минуты 9,16 секунды. Победителем стал представитель Франции Леон Маршан с результатом 4.04,73, второе место занял японец Томоюки Мацусита, уступив Маршану 3,59 секунды, передает РИА «Новости».

Еще один российский спортсмен, Максим Ступин, финишировал пятым, отстав от победителя на 7,73 секунды. Для пловцов эта бронза стала первой на текущем чемпионате, при этом в их активе также два золота и четыре серебра.

В целом сборная России завоевала 17-ю медаль на турнире в Сингапуре. Соревнования чемпионата мира по водным видам спорта проходят с 11 июля и завершатся 3 августа.

Напомним, в воскресенье российский пловец Климент Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что на старте чемпионата мира по водным видам спорта российские спортсмены улучшили достижения на двух дистанциях, превзойдя рекорды, установленные ранее отечественными пловцами.

В конце июля российский пловец Данил Семьянинов был исключен из состава финалистов на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.