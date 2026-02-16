Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Шорт-трекистка Крылова не прошла в полуфинал Олимпиады
Российская спортсменка завершила выступление на Олимпиаде после падения в четвертьфинале забега на одну тысячу метров.
Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла пройти в полуфинал забега на одну тысячу метров на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС.
Соревнования проходят в Милане. Крылова упала во время своего выступления и завершила борьбу на этой стадии, не сумев выйти в следующий круг. Спортсменке 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и одна тысяча метров, а также многократной победительницей этапов Кубка России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Гуменник оказался заблокирован в сломанном автобусе на Олимпиаде.
Австрийского прыгуна дисквалифицировали из-за слишком длинной обуви.
Россиянин Ефимов не смог завершить первую попытку в олимпийском слаломе.