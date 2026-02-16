Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.3 комментария
В восстановленном здании Пробирной палаты в Петербурге открыли спортивный комплекс
В историческом здании Пробирной палаты на набережной канала Грибоедова начал работу современный спорткомплекс с бассейном и тренажерами на 360 человек, сообщила пресс-служба Смольного.
Открытие многофункционального спорткомплекса с бассейном состоялось сегодня в центре Петербурга, передает сайт администрации. Новый объект разместился в отреставрированном здании Пробирной палаты и Пробирного училища, являющемся региональным объектом культурного наследия.
Губернатор Александр Беглов отметил, что проект отличался высокой сложностью: «Задача была крайне сложной: от здания Пробирной палаты осталась одна стена, тяжелая ситуация с фундаментами, а рядом – жилые дома. Но мы добились успеха благодаря сложению сил, которому учит нас Президент. Совместные усилия федеральных властей, городского правительства, ответственного бизнеса принесли результат. Петербург получил новый спортивный объект в историческом центре и возрожденный памятник».
По словам Беглова, работы заняли 18 месяцев и проходили под контролем КГИОП, удалось сохранить исторический фасад здания. Проектировали спорткомплекс с учетом пожеланий педагогов и учеников лицея №211 имени Пьера де Кубертена. В новом комплексе есть 25-метровый бассейн, гребные тренажеры и залы для тренировок.
Выпускник школы №211, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что после ремонта лицея было принято решение построить бассейн: «Теперь здесь прекрасный 25-метровый бассейн и замечательные гребные тренажеры, залы для тренировок. В первую очередь, комплекс предназначен для учеников лицея №211 и гимназии №2, но здесь также будут восстанавливаться участники СВО. Благодарю правительство города за реализацию этого проекта».
Губернатор Беглов подчеркнул, что спорткомплекс сможет ежедневно принимать до 360 человек, включая ветеранов специальной военной операции, их семьи и участников программы «Серебряный возраст». Комплексу присвоено имя Александра Михайловича Соколова – мастера спорта по плаванию и героя Невского пятачка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило комплексную программу по восстановлению объектов культурного наследия. Программа предусматривает восстановление более 1,8 тыс. объектов к 2045 году.