Правительство одобрило программу сохранения культурного наследия
Правительство одобрило программу сохранения культурного наследия до 2045 года
Правительство России утвердило комплексную программу, предусматривающую восстановление более 1,8 тыс. объектов культурного наследия к 2045 году с подготовкой профильных специалистов.
Правительство России утвердило программу «Сохранение объектов культурного наследия народов РФ» до 2045 года, сообщается на сайте кабмина. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписано соответствующее распоряжение и стартует большая работа по приведению в порядок свыше тысячи объектов, а также по подготовке квалифицированных специалистов.
Он заявил: «Нужно делать все необходимое для сбережения исторического, культурного развития регионов, их самобытности. Чтобы люди чувствовали связь времен». Эта инициатива, по его словам, рассчитана на активное участие представителей культуры.
В кабмине подчеркнули, что цель программы – сохранить историческое наследие народов России для нынешнего и будущего поколений. Реализация проекта позволит увеличить долю отреставрированных памятников и включить их в хозяйственный оборот.
К 2030 году власти рассчитывают отреставрировать не менее тысячи исторических зданий, а к 2045 году – еще 800 объектов. Основными инструментами программы станут предоставление субсидий и другие льготные меры поддержки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Мишустин вручил ежегодные премии авторам семи культурных проектов, среди которых оказался мемориал «Александр Невский с дружиной» с двадцатиметровой скульптурой.
Награда присуждается за достижения в кино, театре, литературе, музыке, архитектуре и народном творчестве. В этом году по итогам отбора семь создателей разных инициатив получили по 3 млн рублей.