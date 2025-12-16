Правительство одобрило программу сохранения культурного наследия до 2045 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство России утвердило программу «Сохранение объектов культурного наследия народов РФ» до 2045 года, сообщается на сайте кабмина. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписано соответствующее распоряжение и стартует большая работа по приведению в порядок свыше тысячи объектов, а также по подготовке квалифицированных специалистов.

Он заявил: «Нужно делать все необходимое для сбережения исторического, культурного развития регионов, их самобытности. Чтобы люди чувствовали связь времен». Эта инициатива, по его словам, рассчитана на активное участие представителей культуры.

В кабмине подчеркнули, что цель программы – сохранить историческое наследие народов России для нынешнего и будущего поколений. Реализация проекта позволит увеличить долю отреставрированных памятников и включить их в хозяйственный оборот.

К 2030 году власти рассчитывают отреставрировать не менее тысячи исторических зданий, а к 2045 году – еще 800 объектов. Основными инструментами программы станут предоставление субсидий и другие льготные меры поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Мишустин вручил ежегодные премии авторам семи культурных проектов, среди которых оказался мемориал «Александр Невский с дружиной» с двадцатиметровой скульптурой.

Награда присуждается за достижения в кино, театре, литературе, музыке, архитектуре и народном творчестве. В этом году по итогам отбора семь создателей разных инициатив получили по 3 млн рублей.