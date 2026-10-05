Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Мишустин назвал сильной отечественную школу педагогики
Премьер-министр Михаил Мишустин в День учителя вручил премии правительства в области образования и отметил силу отечественной педагогической школы.
Статус и авторитет российской школы педагогики подтверждают создатели инновационных методик и программ обучения, подчеркнул председатель правительства, передает РИА «Новости».
«В отечественной педагогике сформирована сильная школа. И вы, уважаемые исследователи, создатели инновационных методик, программ обучения детей, подтверждаете ее статус и авторитет», – заявил Мишустин, обращаясь к лауреатам.
Он отметил важную роль Российской академии образования и ту поддержку, которую она оказывает педагогам в творческом поиске и воплощении их идей. Премия правительства является знаком признания личного вклада каждого исследователя и научных организаций, в которых они трудятся, добавил премьер.
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