  • Новость часаСу-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области
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    Силовики сообщили о прорыве линии обороны ВСУ под Красноармейском
    Лавров: «Обменов территориями» из-за атаки на Курскую область не будет
    InfoBRICS: Гибель пилота F-16 стала тяжелым ударом для Украины
    Дуров подтвердил контакты с французской разведкой перед задержанием
    Из-за вооруженного нападения на микроавтобус в Щелково пострадали дети
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Путь предателя всегда заканчивается пулей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    15 комментариев
    31 августа 2024, 15:55 • Новости дня

    Семейный фестиваль «Безопасная цифра» завершился в Гостином Дворе

    Tекст: Александра Юдина

    На площадке форума «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе состоялся семейный фестиваль «Безопасная цифра», организованный Альянсом по защите детей в цифровой среде совместно с Комплексом социального развития города Москвы.

    Программа фестиваля, ориентированного на семейное посещение в рамках Года семьи, была посвящена цифровой гигиене, профориентации в ИТ-сфере, киберугрозам и методам защиты детей в онлайн-среде.

    Гостей мероприятия приветствовал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

    «Комфортная и безопасная среда для жизни – одна из национальных целей развития, которую поставил президент Владимир Путин. В современном мире создание такой среды невозможно без такого значимого аспекта, как кибербезопасность», – отметил он.

    Чернышенко напомнил, что правительство поддерживает программы по развитию цифровых навыков у детей и молодежи, а также обеспечивает безопасность Интернет-среды.

    «Сегодня как никогда важно, чтобы государство и общество вместе работали над построением безопасного цифрового пространства», – подчеркнул вице-премьер.

    Согласно данным социологического исследования, которые привела уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, пока что российские подростки оценивают безопасность Интернета на 7,4 балла из 10.

    «Ежедневно мы сталкиваемся с новыми вызовами, которые приносит стремительно развивающийся цифровой мир. Важно, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих близких от угроз в онлайн среде», – заметила детский омбудсмен.

    Мария Львова-Белова призвала участников фестиваля Альянса делиться полученными знаниями в школах, родительских сообществах, со своими близкими и друзьями.

    Фестиваль открыл уникальный нейросетевой концерт, объединивший мастерство человека с современными технологиями. Профессиональные музыканты и девять Яндекс Станций исполнили классические произведения Чайковского, Дворжака, Грига, Бизе и Глинки вместе, как настоящий оркестр.

    Детский творческий коллектив «ГРАНИ» под руководством Елены Скляровой и Валерия Сорокового представил трогательный танцевальный номер о преемственности поколений под гимн Года семьи.

    Гости фестиваля поучаствовали в ИТ-квизах, онлайн-уроках, викторинах, мастер-классах, узнали о разработанных компаниями Альянса решениях для защиты детей в Интернете, стали зрителями технологичных перформансов и нового театрального проекта Альянса — иммерсивного спектакля «Киберсуд».

    29 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента

    В VK сообщили о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России

    В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Компания VK объявила о создании крупнейшего в России облачного хранилища для видеоконтента, объединив данные с платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео».

    На фоне замедления работы зарубежных видеохостингов, таких как YouTube, компания VK представила масштабное обновление своей видеоинфраструктуры – видеоконтент теперь будет храниться в едином облачном хранилище, передает РБК.

    Объем этого хранилища превысил 1,5 млрд гигабайт, что сделало его самым крупным среди отечественных платформ.

    По словам представителей компании, такая консолидация данных позволила повысить надежность хранения видеоматериалов. В случае выхода из строя отдельных хранилищ данные автоматически восстанавливаются из резервных копий.

    Кроме того, новая система позволяет значительно сократить дублирование контента.

    Как пояснил технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Сергей Ляджин, если пользователь повторно загружает одно и то же видео на одну из платформ, система автоматически удаляет дубликат.

    Напомним, «VK Видео» начал стремительно догонять YouTube по популярности в России. Так, около 90% опрошенных россиян знают о сервисе, а более половины регулярно пользуются этой платформой.

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    30 августа 2024, 10:33 • Новости дня
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    «Страна.ua»: После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила о крушении переданного ВСУ истребителя F-16, сбитого дружественным огнем, пишет «Страна.ua».

    Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении депутата «за разглашение заведомо ложной информации», передает РИА «Новости».

    Игнат добавил, что подобные заявления наносят серьезный ущерб моральному духу украинских военнослужащих.

    Ранее Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

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    31 августа 2024, 12:56 • Видео
    Самая бессмысленная ложь Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

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    29 августа 2024, 20:07 • Новости дня
    Более 20 мигрантов задержали после потасовки на юго-востоке Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов, всех участников доставили в полицию, сообщили в столичном главке МВД России.

    По данным ведомства, сообщение о потасовке поступило в полицию в среду вечером, причиной стал конфликт на фоне личных неприязненных отношений, передает РИА «Новости».

    В результате потасовки никто не пострадал, уточнили в главке. Все 23 участника конфликта были доставлены в отделение полиции для разбирательства, в отношении 21 из них составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В отношении десяти задержанных также составлены протоколы по статье о нарушении правил въезда либо режима пребывания в России. Им грозит штраф с выдворением из страны.

    В прошлом году в Москве после драки на стройке задержали 76 человек.

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    29 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил достичь паритета с Россией в количестве пленных. Делают ВСУ это с помощью самого жестокого способа: похищают гражданское население Курской области. Но противник понесет наказание за свои злодеяния, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее в дипведомстве заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    «Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

    «В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

    «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

    Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.

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    28 августа 2024, 18:30 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Джо Байдена готова развязать Киеву руки на применение западного оружия для нанесения ударов по России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США и Украина обсуждают увеличение глубины ударов по России, Захарова заявила, что «киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах», передает ТАСС.

    «Более того, в администрации [президента США Джо] Байдена, очевидно, готовятся пойти на какие-то новые шаги навстречу или шаги вниз к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому – я не знаю, развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории», – сказала дипломат.

    Она подчеркнула, что «эскалационный курс США становится все более вызывающим».

    Ранее администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения.

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    29 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Мать детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав
    Мать детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав
    @ @missbolgar

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров лишен родительских прав решением швейцарского суда, сообщила мать его детей Ирина Болгар.

    В своем Instagram* (запрещен в России) она указала, что швейцарский суд лишил Дурова родительских прав из-за того, что он предпринял ряд действий, направленных на ограничение ее прав и прав их общих детей, передает РИА «Новости».

    По ее слова, в конце 2022 года Дуров поставил ей ультиматум, потребовав переехать в ОАЭ. При этом он не предлагал обеспечить для нее и детей достойные условия жизни на новом месте. После отказа Болгар Дуров заблокировал доступ к совместным банковским счетам, перестал оплачивать счета на образование, медицинское обслуживание.

    В связи с этим, Болгар обратилась в швейцарский суд, который после проведенного расследования принял решение о лишении Дурова родительских прав.

    Ранее сообщалось, что в Швейцарии начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком. Ирина Болгар подала заявление по трем эпизодам насильственных действий, которые Дуров якобы совершил в отношении их общего сына.

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    30 августа 2024, 14:39 • Новости дня
    Глава Минфина сообщил о быстром росте экономики России

    Силуанов: Экономика России развивается более высокими темпами, чем ожидалось

    Глава Минфина сообщил о быстром росте экономики России
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Исполнение бюджета России превышает заложенные параметры, экономика развивается повышенными темпами, в том числе благодаря бюджетным стимулам, сообщил на канале «Россия-24» глава Минфина Антон Силуанов.

    По его словам, за первое полугодие динамика экономического роста составила 4,7% ВВП, что является очень хорошим показателем, передает ТАСС.

    «Растут инвестиции – порядка 8%, растут реальные располагаемые доходы населения», – добавил Силуанов.

    Министр также отметил, что исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры.

    «Доходы в этом году выросли почти на 5 трлн рублей, если точнее – на 4,7 трлн рублей, что является показателем выше, чем в соответствующий период прошлого года», – подчеркнул он, уточнив, что это связано с ростом нефтегазовых доходов и доходов от внутренней экономики.

    В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами.

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    28 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты последних замеров радиационного фона на территории Курской области показали, что он остается в пределах допустимых норм, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве отметили, что специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг экологической обстановки в регионе, передает ТАСС. Согласно последним данным, радиационный фон и концентрация химически опасных веществ в Курской области находятся в пределах нормы.

    Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС.

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    30 августа 2024, 23:20 • Новости дня
    Верховный суд Бразилии велел приостановить работу Х в стране

    Судья Верховного суда Бразилии ди Морайс велел приостановить работу соцсети Х в стране

    Верховный суд Бразилии велел приостановить работу Х в стране
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Бразилии судья Верховного суда Алешандри ди Морайс постановил приостановить работу соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) в стране, свидетельствует судебный документ.

    Суд принял соответствующее решение после того, как Илон Маск, который владеет соцсетью, отказался назначить ее юридического представителя в Бразилии, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Соцсеть в пятницу заявила, что отказывается выполнять «незаконные приказы» суда в Бразилии и ожидает блокировки, передает РИА «Новости».

    Маск заявил, что «свобода слова – основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях».

    Напомним, в августе принадлежащая Маску социальная сеть решила закрыть свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам. Маск заявлял, что на фоне конфликта с властями Бразилии его бразильским сотрудникам грозят арестами.

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    29 августа 2024, 15:31 • Новости дня
    Росатом заявил о продолжении работы в Европе

    Росатом заявил о сохранении присутствия на мировых рынках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росатом продолжит активную работу на международных рынках, включая европейский, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

    «Мы не уйдем с международных рынков, мы будем работать везде, в том числе и в Европе», – сказал он, передает ТАСС.

    Лихачев отметил, что Росатом будет ежегодно представлять на мировом рынке новые разработки, которые «захватывают дух и у нас, и у наших конкурентов».

    Ранее в Турции сочли Росатом лучшим вариантом для строительства АЭС в Синопе.

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    31 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    Дуров подтвердил контакты с французской разведкой перед задержанием

    Tекст: Александра Юдина

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров во время допроса во Франции признал, что поддерживал тесные контакты с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции, встречался с ними в Дубае, пишет газета Libеration.

    По данным издания, Дуров встречался с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции в Дубае, где обсуждал вопросы безопасности и сотрудничества в борьбе с терроризмом, передает ТАСС

    Кроме того, он сообщил о создании специального канала связи с DGSI для оперативного обмена информацией, который, по его словам, уже помог предотвратить несколько террористических атак.

    После задержания во Франции Дуров выразил готовность сотрудничать со следствием и предоставил правоохранительным органам доступ к своему мобильному телефону.

    Выяснилось также, что французские власти были осведомлены о задержании Дурова.

    Напомним, Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.

    Политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал освобождение Дурова результатом торгов.

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    31 августа 2024, 09:18 • Новости дня
    СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район

    Tекст: Александра Юдина

    Уголовное дело возбуждено по факту террористической атаки ВФУ на Белгород и Белгородский район, сообщает Следственный комитет.

    В Telegram-канале СК указано, что уголовное дело возбуждено по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее 46 человек.

    Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

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    28 августа 2024, 21:23 • Новости дня
    «Королева марафонов» Блиновская увлеклась натюрмортами в СИЗО

    ОНК Москвы: Блиновская в СИЗО рисует картины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, коротает время в СИЗО, рисуя картины, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова.

    По ее словам, недавно Блиновской исполнилось 43 года, накануне ее посетили общественники, блогер встретила их «с улыбкой в нарядном платье», передает РИА «Новости».

    «Досуг в камере, где с ней соседствуют еще две арестантки, Блиновская сейчас проводит, рисуя картины. Одно из ее свежих полотен – натюрморт с цветами», – рассказала Ботова.

    Ранее суд продлил на полгода арест Блиновской. Напомним, следствие полагает, что блогер, получившая прозвище «королева марафонов», при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов на 906 млн рублей. Чета смогла легализовать 716 млн рублей.

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    30 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

    Основательница Wildberries Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

    Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз подряд возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes.

    Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших женщин России – и традиционно первое место в нем заняла Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в 5,5 млрд долларов, передает ТАСС.

    Второе место заняла Татьяна Литвиненко, получившая значительную часть своего состояния после раздела активов с супругом.

    Третью строчку рейтинга заняла Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова.

    В топ-5 также вошли Елена Батурина, президент компании Inteco Management, и Наталья Луценко, контролирующая крупный агрохолдинг.

    Первую десятку рейтинга дополнили вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган, дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон, дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун, супруга основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева и гендиректор «ИНК-капитал» Марина Седых.

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    Глава МИД Украины спровоцировал очередной скандал. Слова Дмитрия Кулебы об «украинских территориях» в Польше и сравнение операции «Висла» с Волынской резней вызвали гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое. В чем заключалась суть исторического ляпа Кулебы и как позиция польских элит сказывается на отношении простых поляков к украинцам? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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