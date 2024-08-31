Семейный фестиваль «Безопасная цифра» завершился в Гостином Дворе

Tекст: Александра Юдина

Программа фестиваля, ориентированного на семейное посещение в рамках Года семьи, была посвящена цифровой гигиене, профориентации в ИТ-сфере, киберугрозам и методам защиты детей в онлайн-среде.

Гостей мероприятия приветствовал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Комфортная и безопасная среда для жизни – одна из национальных целей развития, которую поставил президент Владимир Путин. В современном мире создание такой среды невозможно без такого значимого аспекта, как кибербезопасность», – отметил он.

Чернышенко напомнил, что правительство поддерживает программы по развитию цифровых навыков у детей и молодежи, а также обеспечивает безопасность Интернет-среды.

«Сегодня как никогда важно, чтобы государство и общество вместе работали над построением безопасного цифрового пространства», – подчеркнул вице-премьер.

Согласно данным социологического исследования, которые привела уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, пока что российские подростки оценивают безопасность Интернета на 7,4 балла из 10.

«Ежедневно мы сталкиваемся с новыми вызовами, которые приносит стремительно развивающийся цифровой мир. Важно, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих близких от угроз в онлайн среде», – заметила детский омбудсмен.

Мария Львова-Белова призвала участников фестиваля Альянса делиться полученными знаниями в школах, родительских сообществах, со своими близкими и друзьями.

Фестиваль открыл уникальный нейросетевой концерт, объединивший мастерство человека с современными технологиями. Профессиональные музыканты и девять Яндекс Станций исполнили классические произведения Чайковского, Дворжака, Грига, Бизе и Глинки вместе, как настоящий оркестр.

Детский творческий коллектив «ГРАНИ» под руководством Елены Скляровой и Валерия Сорокового представил трогательный танцевальный номер о преемственности поколений под гимн Года семьи.

Гости фестиваля поучаствовали в ИТ-квизах, онлайн-уроках, викторинах, мастер-классах, узнали о разработанных компаниями Альянса решениях для защиты детей в Интернете, стали зрителями технологичных перформансов и нового театрального проекта Альянса — иммерсивного спектакля «Киберсуд».