Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы Украины систематически портят питьевую воду и минируют колодцы во время отхода, передает РИА «Новости». Подобные действия приводят к серьезным последствиям как для бойцов, так и для местных жителей.

Командир медицинской роты группировки войск «Север» с позывным «Фримен» отметил, что противник активно использует такую тактику. «Очень редко из того, что бывает в нашей боевой жизни, это отравление, потому что противник тоже этим пользуется, он отравляет источники воды, подбрасывает иногда продукты питания», – рассказал военный врач.

Медик пояснил, что враг оставляет испорченную воду и опасные консервы в подвалах. Украинские солдаты прекрасно понимают, где именно российские бойцы будут пополнять запасы. Нередко противник даже подбрасывает бутылки, визуально похожие на те, что использует российская армия.

От подобных диверсий в первую очередь страдают оставшиеся на этих территориях мирные граждане. Они оказываются совершенно беззащитными перед скрытой угрозой, добавил командир медроты.

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