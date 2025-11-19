В Германии решили проверять «верность» родившихся в России призывников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тысячи молодых жителей Германии с двойным гражданством, включая Россию и Казахстан, могут попасть под новые правила призыва, передает Deutche Welle.

Как сообщает Die Welt со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства, среди 340859 мужчин, родившихся в 2008 году, у 5 693 есть второе гражданство, из них у 3691 – российское, у 1620 – казахстанское.

В декабре бундестаг рассмотрит законопроект, который предполагает с 2026 года обязательное заполнение анкет и прохождение медкомиссии 18-летними молодыми людьми. Информацию о наличии второго гражданства потребуется указать. Министерство обороны Германии отмечает, что это необходимо для соблюдения обязательств перед страной. В случае нехватки добровольцев для службы возможен призыв по жребию, но этот вопрос еще обсуждается.

Издание обращает внимание на риски для призывников с российским гражданством, особенно в контексте спецоперации на Украине. Представитель Минобороны заявила: «Для всех, кто пойдет на службу добровольно, должна быть проведена проверка на верность конституции».

Юрист Фердинанд Вебер полагает, что двойное гражданство может стать препятствием для допуска к военной службе из-за опасений по поводу лояльности и доступа к секретной информации. В МИД Германии уже предупреждали обладателей двойного гражданства о рисках пребывания в России из-за возможного призыва в российские вооруженные силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют увеличить численность армии в 2,5 раза.

За последние четыре года количество отказов от службы в армии Германии выросло в 15 раз.

Между тем в странах Европы рассматривают возможность массового призыва граждан в армию.