Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!18 комментариев
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали несколько округов Белгородской области, в результате чего повреждены жилые дома, коммерческие объекты и автомобили.
Украинские военные продолжают наносить удары по территории региона с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». В результате атак пострадали жилые постройки, коммерческие здания и транспортные средства.
«Беспилотники ВСУ продолжают атаки на регион. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому – произошло возгорание», – говорится в сообщении оперативного штаба на платформе «Макс». Еще один дрон повредил кровлю, окна, двери и внутреннюю отделку другого дома, а третий полностью уничтожил жилую постройку.
В поселке Пролетарский Ракитянского округа дрон повредил фасад, окна и ворота частного дома. В поселке Ракитное детонация беспилотника привела к повреждению легкового автомобиля. В селе Серетино Яковлевского округа пострадал коммерческий объект.
В районе села Солоти Валуйского округа поврежден транспортный объект, а в селе Колыхалино – коммерческое строение. В городе Валуйки пострадали два частных домовладения. В поселке Октябрьский Белгородского округа повреждены два дома, один из которых загорелся, а также хозпостройка и гараж.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинский дрон ранил мужчину на территории предприятия в Шебекино.
В середине прошлого месяца мирный житель получил осколочные ранения при ударе по коммерческому объекту в селе Таврово.
Днем ранее серия атак по автобусу и жилым домам привела к ранениям десяти человек.