Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область

Tекст: Ольга Иванова

Украинские военные продолжают наносить удары по территории региона с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». В результате атак пострадали жилые постройки, коммерческие здания и транспортные средства.

«Беспилотники ВСУ продолжают атаки на регион. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому – произошло возгорание», – говорится в сообщении оперативного штаба на платформе «Макс». Еще один дрон повредил кровлю, окна, двери и внутреннюю отделку другого дома, а третий полностью уничтожил жилую постройку.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа дрон повредил фасад, окна и ворота частного дома. В поселке Ракитное детонация беспилотника привела к повреждению легкового автомобиля. В селе Серетино Яковлевского округа пострадал коммерческий объект.

В районе села Солоти Валуйского округа поврежден транспортный объект, а в селе Колыхалино – коммерческое строение. В городе Валуйки пострадали два частных домовладения. В поселке Октябрьский Белгородского округа повреждены два дома, один из которых загорелся, а также хозпостройка и гараж.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинский дрон ранил мужчину на территории предприятия в Шебекино.

В середине прошлого месяца мирный житель получил осколочные ранения при ударе по коммерческому объекту в селе Таврово.

Днем ранее серия атак по автобусу и жилым домам привела к ранениям десяти человек.