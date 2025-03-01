Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.4 комментария
РПЦ предложила запретить аборты в частных клиниках
Протоиерей Лукьянов предложил запретить лицензии на аборты частным клиникам
Председатель патриаршей комиссии протоиерей Федор Лукьянов предложил прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам, обосновывая это нарушениями и демографической ситуацией.
Как передает РИА «Новости», председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам. Он акцентировал внимание на том, что в текущей демографической ситуации важно сосредоточить медицинские услуги по прерыванию беременности исключительно в государственных учреждениях. «Для реализации оперативного резерва по сохранению народонаселения надо обязательно сосредоточить поток в «одно окно» – государственные клиники», – заявил Лукьянов на VIII Гиппократовском форуме.
Лукьянов отметил, что проверки выявили многочисленные нарушения в частных клиниках. По его словам, фиксируются случаи проведения абортов в день обращения, отсутствие обязательного психологического консультирования, пренебрежение регистрацией и анализами, а также несоблюдение установленных сроков для проведения процедур.
Протоиерей Лукьянов также указал на существование «скрытого игрока», который реализует коммерческий и научный интерес за счет повышенного внимания к репродуктивному здоровью населения России. Он подчеркнул, что многодетные семьи являются одной из немногих групп, способствующих приросту населения в последние десять лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, протоиерей Андрей Ткачев заявил, что удары HIMARS являются наказанием за аборты, которые якобы уносят больше жизней, чем войны. РПЦ также предложила ввести уголовное наказание за склонение женщин к аборту.