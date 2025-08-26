Работники спецслужб, которые предотвращают теракты и сохраняют человеческие жизни, достойны нашей благодарности и уважения. Но обожествлять государство и его спецслужбы было бы грубой ересью.2 комментария
Венгрия заявила о признаках гостерроризма в подрыве «Северных потоков»
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто считает, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в 2022 году носит характер государственного терроризма, особенно после задержания на территории Италии гражданина с Украины, подозреваемого во взрыве.
Сийярто заявил, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» осенью 2022 года имеет все признаки государственного терроризма, передает ТАСС.
Такое мнение глава венгерского МИД высказал, комментируя задержание в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву на газовой магистрали в Балтийском море.
Сийярто подчеркнул: «Согласно имеющейся информации, представляется весьма вероятным, что это дело о государственном терроризме. Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм».
Министр выступил с этим заявлением во время программы «Час борцов» на платформе YouTube.
Как писала газета ВЗГЛЯД, проходящий по делу о «Северных потоках» украинец заподозрен в попытке побега. Он ранее был задержан в Италии по подозрению в руководстве подрывом газопроводов. Суд в Болонье оставил его под арестом по этому делу.