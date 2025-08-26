Венгрия заявила о признаках гостерроризма в подрыве «Северных потоков»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сийярто заявил, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» осенью 2022 года имеет все признаки государственного терроризма, передает ТАСС.

Такое мнение глава венгерского МИД высказал, комментируя задержание в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву на газовой магистрали в Балтийском море.

Сийярто подчеркнул: «Согласно имеющейся информации, представляется весьма вероятным, что это дело о государственном терроризме. Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм».

Министр выступил с этим заявлением во время программы «Час борцов» на платформе YouTube.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проходящий по делу о «Северных потоках» украинец заподозрен в попытке побега. Он ранее был задержан в Италии по подозрению в руководстве подрывом газопроводов. Суд в Болонье оставил его под арестом по этому делу.