Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Полянский потребовал в ООН расследовать поддержку Украиной боевиков в Африке
Москва настаивает на проведении международного расследования под эгидой ООН в связи с поддержкой Украиной боевиков в Африке, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил, что Россия требует тщательного международного расследования с привлечением механизмов ООН в связи с поддержкой Украиной боевиков в странах Африки, передает РИА «Новости».
Первый зампостпреда России при ООН заявил о наличии конкретных фактов, указывающих на вовлечение спецслужб Украины, включая ГУР Минобороны, в подрывную деятельность в Сахеле и других регионах.
Украинские спецслужбы, по его словам, поставляют боевикам оружие и беспилотники, обучают их использованию, координируют действия различных террористических группировок, включая «Группу поддержки ислама и мусульман» (запрещена в России, признана террористической организацией) в Мали, и перебрасывают подготовленных наемников для борьбы с властями африканских стран.
Полянский подчеркнул, что такие действия требуют независимого расследования с участием ООН. Французские СМИ ранее сообщали со ссылкой на источник в Мали, что террористы из альянса сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для обучения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских государствах, открывая там второй фронт.
Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов.
Глава МИД Мали Абдулай Диоп в ноябре обвинил Украину в сотрудничестве с террористами в Западной Африке и призвал ООН принять меры.