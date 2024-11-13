Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.23 комментария
Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами
Глава МИД Мали заявил о сотрудничестве Украины с террористами в Западной Африке
Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Украина якобы сотрудничает с террористами в Западной Африке, и призвал ООН принять меры.
Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что международное сообщество совершит ошибку, если не отреагирует на сотрудничество Украины с террористами в Западноафриканских странах, передает РИА «Новости». В связи с деятельностью Киева в регионе малийские власти обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой принять соответствующие меры.
Диоп подчеркнул важность выполнения международными структурами своих обязательств в условиях сложившейся ситуации. «Со стороны международного сообщества было бы большой ошибкой не выполнить свои обязательства перед лицом такого развития событий», – сказал он.
Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для обучения. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев стремится открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно, Россия обвиняет Киев в поддержке террористов в Африке и намерена противодействовать этой практике, заявил