Виктор Янукович выступил с заявлением, в котором выразил свою давнюю позицию против вступления Украины в НАТО.
Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с завлением, в котором заявил, что всегда являлся «категорическим и убежденным противником» вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости». По его словам, такая перспектива стала бы катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне.
«Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», – заявил Янукович журналистам.
Кроме того, Янукович рассказал, что Европейский союз во время переговоров с Киевом о членстве не проявлял понимания экономических сложностей Украины. Он подчеркнул, что лично контролировал процесс сближения с ЕС, однако столкнулся с высокомерным отношением европейских партнеров.
Президент России Владимир Путин на саммите ШОС отметил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО стали одной из причин кризиса в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что именно Европа должна нести ответственность за гарантии безопасности Украине. В Париже 4 сентября запланировали совещание с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров по вопросу гарантий безопасности Украине.