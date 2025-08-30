Трамп заявил об ответственности Европы за гарантии безопасности Украине

Трамп: Европа возьмет на себя основные гарантии безопасности для Украины

Tекст: Вера Басилая

Обеспечивать гарантии безопасности Киеву будут в первую очередь страны Европы, однако Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку, передает ТАСС.

Трамп отметил, что самолет США будет периодически пролетать в воздухе, но главным образом за безопасность будут отвечать европейцы, но мы помогли бы им.

Таким образом, Трамп видит ключевую роль Европы в вопросах безопасности Киева.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку в воздухе, но не собираются размещать своих военных на территории Украины.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что США не рассматривают отправку войск на Украину.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила главную роль модели гарантий безопасности для Украины на принципах коллективной обороны НАТО.

МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет размещение военного контингента стран НАТО на Украине, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.