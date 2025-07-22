Оппозиционный блок Молдавии поддержал восстановление отношений с Россией

Tекст: Вера Басилая

Четыре оппозиционные партии Молдавии объявили о создании единого избирательного блока для участия в парламентских выборах, которые состоятся в сентябре, передает ТАСС. В объединение вошли Партия социалистов во главе с Игорем Додоном, Партия коммунистов, партия «Будущее Молдовы» и партия «Сердце Молдовы». О создании блока политики заявили на совместном брифинге.

Игорь Додон сообщил, что новый блок выступает за сбалансированное партнерство со всеми странами и восстановление отношений с Россией.

По его словам, вся внешняя политика должна быть пересмотрена и соответствовать национальным интересам Молдавии.

Додон заявил, что новый блок намерен защищать молдавскую идентичность, христианские ценности, нейтралитет и суверенитет страны.

Лидеры оппозиции отметили, что соглашение о создании блока достигнуто, и в ближайшее время объединение будет зарегистрировано в Центральной избирательной комиссии. Для этого каждая партия проведет свой съезд и утвердит необходимые учредительные документы. Новый блок планирует противостоять прозападным политическим силам и изменить внешнеполитический курс Молдавии.

Ранее Центризбирком Молдавии отказал блоку «Победа» в участии в выборах, мотивируя это решение связями блока с Россией.

Оппозиционный блок «Победа» решил принять участие в парламентских выборах Молдавии ради восстановления связей с Россией и развития сотрудничества с ЕАЭС.

ЦИК Молдавии собрался инициировать ликвидацию четырех партий блока «Победа».

