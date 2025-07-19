Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Шор назвал абсурдными причины отказа блоку «Победа» в регистрации на выборах
Шор заявил о прямом указании Санду отказать блоку «Победа» в регистрации на выборах
Решение ЦИК Молдавии отказать в регистрации на парламентских выборах оппозиционному блоку «Победа» обусловлено политическими мотивами и будет оспорено в установленном порядке, заявил лидер блока «Победа» Илан Шор.
Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку «Победа» на парламентских выборах, передает ТАСС.
По словам лидера блока Илана Шора, причиной отказа стали, по его мнению, абсурдные формулировки: проведение съезда в день сталинских репрессий и «нахождение российских войск в Приднестровье».
Шор заяви, что в этот раз ЦИК превзошла себя. Он также отметил, что решение ЦИК было принято по прямому указанию президента Майи Санду и является политически мотивированным. По его словам, власти не удосужились даже подобрать формальный повод, а приняли решение заранее.
Блок «Победа» намерен оспорить решение ЦИК и продолжить политическую борьбу. Шор подчеркнул, что оппозиция считает свои действия правильными и будет добиваться пересмотра отказа.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября, крайний срок подачи документов для регистрации истекает 13 августа.
Ранее Центризбирком Молдавии отказал блоку «Победа» в участии в выборах.
Илан Шор обвинил страны Запада в содействии фальсификации выборов в Молдавии.