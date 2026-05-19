ПВО Ленобласти сбили два БПЛА над регионом
Над территорией Ленинградской области силами ПВО были уничтожены два беспилотных летательных аппарата, о чем стало известно днем 19 мая.
Глава региона Александр Дрозденко на платформе Мах сообщил, что работа расчетов противовоздушной обороны позволила уничтожить цели в воздушном пространстве области.
Губернатор уточнил: «На данный момент силами ПВО сбито два БПЛА над территорией Ленинградской области». Других подробностей, включая тип аппаратов, направление полета и возможные последствия, Дрозденко не привел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над Ленинградской областью.
По данным региональных властей, силами ПВО уничтожен 51 беспилотник над Ленинградской областью.
Ранее в ходе массированной атаки на порт Приморск силы ПВО отразили налет более 60 вражеских беспилотников на территорию региона.