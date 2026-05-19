Сенатор напомнил пенсионерам о праве на льготные лекарства

Сенатор Мурог напомнил пенсионерам о праве на льготные лекарства

Tекст: Ольга Иванова

Российские пенсионеры могут рассчитывать на бесплатные или удешевленные лекарства, рассказал сенатор Игорь Мурог в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, в стране действует двухуровневая система льготного лекарственного обеспечения – федеральная и региональная.

К федеральным льготникам, имеющим право на бесплатные препараты или скидку 50%, относятся инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы и дети-инвалиды до 18 лет, работающие инвалиды II группы и инвалиды III группы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации, Герои Советского Союза и России, а также полные кавалеры ордена Славы.

Региональные льготы, по словам сенатора, могут распространяться на малодоходных пенсионеров, людей старше 70–80 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

«Чтобы получить льготные лекарства, нужно сначала подать заявление в Социальный фонд регионального значения для подтверждения права на льготу, предоставив паспорт, СНИЛС, полис ОМС, документ, подтверждающий льготный статус, и выписку с диагнозом. После внесения в Федеральный регистр лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления: врач выпишет рецепт на специальном бланке или в электронном виде с QR-кодом – если препарат входит в утвержденный региональный или федеральный перечень», – отметил Мурог.

Сенатор добавил, что льготники могут выбирать между получением лекарств в натуральной форме и денежной компенсацией в составе набора социальных услуг. Для смены формы получения помощи он рекомендовал подать заявление в Социальный фонд России до 1 октября текущего года, тогда новые условия начнут действовать с января следующего года. Актуальные списки льготников и перечень доступных препаратов он посоветовал уточнять в органах соцзащиты или региональных минздравах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение.

В октябре 2025 года депутаты Госдумы предложили полностью компенсировать стоимость лекарств, выписанных врачом, пенсионерам с доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума.

В мае 2026 года президент Владимир Путин подписал закон о запуске с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты.