Депутаты предложили компенсировать стоимость лекарств некоторым пенсионерам

Tекст: Ирма Каплан

Законопроект, который внесут в Госдуму 28 октября, предусматривает полное возмещение стоимости лекарств, выписанных врачом, пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного прожиточного минимума в их регионе.

В обосновании отмечается, что численность граждан старше трудоспособного возраста в России составляет около 34 млн человек, и 90% людей старше 60 лет имеют хронические заболевания. Авторы законопроекта подчеркивают, что за 2024 год цены на лекарства выросли на 12%, опережая общий уровень инфляции. пишут «Известия».

«Законопроект направлен на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан и реализацию принципов здравоохранения через механизм полной компенсации стоимости лекарств», – говорится в пояснительной записке.

Средства на выплаты предлагается выделять из федерального и региональных бюджетов.

Миронов отметил, что основная часть пенсионеров не имеет дополнительных выплат и льгот, за исключением людей старше 80 лет, поэтому поддержка остальной части пожилых граждан необходима, особенно на фоне роста цен на медикаменты.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минздрав России существенно уменьшило стоимость терапии ряда жизненно необходимых препаратов, а в перечень рекомендованы новые лекарства против онкозаболеваний и тяжелых заболеваний крови.