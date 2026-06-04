Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.2 комментария
ВСУ сбросили боеприпасы на автостоянку Энергодара
ВСУ с гексакоптера сбросили боеприпасы на автостоянку в Энергодаре, повреждено более десяти автомобилей, сообщил глава города Максим Пухов.
Украинские военные применили тяжелый гексакоптер для атаки на мирные объекты города, сообщил в своем канале на платформе Max мэр Энергодара Максим Пухов. В результате инцидента никто из горожан не пострадал.
«Этой ночью с тяжелого гексакоптера «Баба-Яга» были сброшены боеприпасы на припаркованные частные машины. Целью стали автостоянки в районе улиц Лесная, Набережная и Казацкая», – заявил глава городской администрации.
Пухов подчеркнул, что в районе удара отсутствуют какие-либо военные объекты. По его мнению, атака по личному имуществу граждан, не имеющих отношения к боевым действиям, является целенаправленной тактикой запугивания и актом неприкрытого терроризма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая украинские военные обстреляли здание реконструированной школы бокса в Энергодаре.
Несколькими днями ранее ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников на гражданский транспорт.
В середине прошлого месяца украинские дроны нанесли серию ударов по городским блокпостам.