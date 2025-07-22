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    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    27 комментариев
    22 июля 2025, 10:53 • Новости дня

    Автобус с туристами из России попал в ДТП в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецком районе Сиде автобус, перевозивший российских туристов, столкнулся с дорожным ограждением, обошлось без серьезных травм у пассажиров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Автобус с организованной группой из 33 туристов из России попал в дорожно-транспортное происшествие в районе Сиде турецкой провинции Анталья, передает ТАСС.

    Автобус направлялся из аэропорта Антальи в Сиде, когда въехал в ограждение дороги.

    Никто из пассажиров не получил серьезных травм. На месте происшествия работают местные службы, обстоятельства инцидента уточняются.

    В апреле сообщалось, что после аварии туристического автобуса в Анталье в больницах остаются 17 граждан России, двоим из которых, возможно, потребуется операция.

    20 июля 2025, 05:01 • Новости дня
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    @ Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Мраморном море в последнее время наблюдается рост числа акул и скатов вблизи побережья, где им, любителям глубины, нечего делать, однако, по словам специалистов, это происходит оттого, что в море заканчивается кислород.

    На турецких пляжах Коньяалты в Анталье, в курортном районе Датча, у города Мугла и в акватории Мраморного моря стали все чаще замечать агрессивных, нападающих на людей, акул, пишет Hurriyet.

    «Два вида акул – Centrophorus uyato и Echinorhinus brucus, которые в нормальных условиях обитают в водах глубиной более 200 метров или даже в районах Мармарского моря, но на глубине более 1 тыс. метров», – сообщил доктор наук, ихтиолог и консультант по хрящевым рыбам WWF-Турция (Фонд охраны дикой природы) Хакан Кабасакал.

    Он напомнил, что Мраморное море полузамкнутая экосистема, в которую ежедневно направляются отходы жизнедеятельности тысяч людей, живущих на его берегах.

    «Помимо городов, в окрестностях моря наблюдается интенсивная индустриализация, особенно на побережье Измитского залива. Кроме того, воды, содержащие пестициды и удобрения, которые попадают в ручьи с сельскохозяйственных угодий вокруг ручьев, в конечном итоге попадают в Мармарское море», – пояснил он газете Hurriyet.

    По данным Статистического управления Турции на 2021 год, 28% населения Турции (около 24 млн человек) проживает в семи провинциях, расположенных на берегу Мраморного моря.

    От поверхности до самой глубокой (яма Чинарджик около 1390 м) области Мармарского моря значения растворенного кислорода отслеживались в течение многих лет. Теперь в некоторых регионах начинает формироваться аноксия, что означает «нулевой кислород». В феврале 2024 года в восточной части моря аноксия была заметна на уровне 375 метров.

    «Из-за ухудшения условий окружающей среды, особенно из-за оскудения донных вод кислородом, мы обнаружили, что фауна хрящевых рыб в восточной части Мармарскогго моря сократилась до 11 видов», – сказал ученый.

    Из-за снижения кислорода в морской воде акулы и скаты идут на мелководье, где отдыхают люди. Кроме того, другие морские животные, бывшие когда-то кормом для них, уходят в другие моря, и им приходится искать еду на новых территориях.

    Кабасакал допустил, что насыщенность воды кислородом в Мраморном море может достичь нормы в течение 6 лет, если антропогенные и наземные загрязняющие факторы, будут снижены хотя бы на 40%, но гарантии того, что местная экосистема полностью восстановится, нет.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, по статистике, наибольшее число страховых случаев с россиянами связано с массовыми туристическими направлениями, включая Египет, Турцию и Таиланд.В июне в Уссурийском заливе Приморского края

    акулы-мако, считающиеся опасными для человека, появились в июле из-за раннего прогрева воды до 22 градусов.


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    20 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    Граждане Германии и Польши создали пробки на въезде в Калининградскую область
    Граждане Германии и Польши создали пробки на въезде в Калининградскую область
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поток туристов из Германии и Польши вызвал массовые заторы на пограничных пунктах Калининградской области из-за возросшего интереса к российским турам.

    Иностранные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград, что привело к резкому увеличению числа путешественников, сообщает RT. По информации Telegram-канала SHOT, спрос на бронирование отелей вырос в несколько раз на зарубежных интернет-площадках. Отмечается, что обзорная экскурсия по Калининградской области на шесть дней обходится гражданам Евросоюза в 517 евро на человека, а летний тур на десять дней стоит 695 евро. Причиной наплыва туристов названы более низкие цены и лучший сервис в России по сравнению с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти оштрафовали туристов из Британии за фото, сделанные на границе с Калининградской областью России. Французский гражданин снес шлагбаум на польской границе, пытаясь попасть на российскую территорию. Польские города жаловались на ужесточение пограничного режима с Россией.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    21 июля 2025, 16:51 • Новости дня
    Онищенко призвал туристов сдавать путевки в Турцию из-за обнаруженной там холеры
    Онищенко призвал туристов сдавать путевки в Турцию из-за обнаруженной там холеры
    @ Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Если чемоданы уже собраны, тур уже никак не вернуть или люди уже находятся там, то я рекомендую не испытывать судьбу, в море не купаться», – заявил газете ВЗГЛЯД академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя обнаружение вызывающей холеру бактерии на побережье Турции.

    В Турции вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей были обнаружены ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. В связи с этим туристов предупредили о риске заражения этой вызывающей холеру бактерией.

    «Заражение холерой происходит через воду, пищу. Проходит заболевание неприятно – идет обезвоживание организма, человек испытывает рвоту, диарею, происходит обратный осмос – в результате воздействия токсинов холерного эмбриона вся жидкость идет в обратном направлении», – говорит Онищенко.

    Он рассказывает, что в мире идет уже седьмая по счету пандемия холеры, которая началась еще в 1960 году, длится она 65 лет. Сейчас наблюдается подъем заболеваемости, о нем эпидемиологи предупреждали в начале лета этого года. В России контроль на побережьях южной и азиатской частей нашей страны (в регионах с умеренным климатом) начали еще в мае.

    «Есть понятие "холерный эмбрион", а есть возбудитель холеры. Полагаю, в Турции циркулируют холерные эмбрионы, но еще не холера, иначе пляжи уже были бы закрыты по международным и национальным правилам. Тем не менее, если путевку еще не купили, лучше туда все-таки не ехать. Если же билеты уже куплены, но есть возможность сделать возврат, то стоит так и поступить. А если чемоданы уже собраны, тур уже никак не вернуть или люди уже находятся там, то я рекомендую не испытывать судьбу, в море не купаться. В бассейнах – можно, на песке загорать тоже можно», – делится врач.

    Кроме того, он наказывает, что ехать в эту страну нужно обязательно с медицинской страховкой для того, чтобы в случае чего можно было обратиться за медицинской помощью в местные больницы. В противном случае такой визит к врачу может обойтись в стоимость всего отдыха на море.

    «Закончится вся эта катавасия, когда температура водоемов опустится ниже 17 градусов. Тогда вода становится кислотной и убивает эмбрионов. Поэтому рассчитывать на то, что можно будет просто перенести поездку на месяц, не стоит, до конца сезона ничего не решится», – заключил Онищенко.

    Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что не получали никаких жалоб на заражение опасными бактериями от отдыхающих в Турции туристов.

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    19 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Турция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара ждет согласования конкретной даты возможного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые могут пройти в Стамбуле, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Турция ожидает от всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине более определенной информации о вероятном третьем раунде встреч в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Турецкий дипломатический источник отметил, что Анкара ждет, «когда они согласуют время и объявят об этом».

    Ранее источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе.

    В субботу Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

    Официальный представитель Мария Захарова подтверждала готовность российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров.

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    21 июля 2025, 08:40 • Новости дня
    Врачи предупредили об опасной бактерии на пляжах Турции

    В Турции врачи предупредили о риске заражения опасной бактерией Vibrio на море

    Tекст: Вера Басилая

    На побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей выявили опасные виды бактерий Vibrio, способные вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции, сообщил специалист по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктор Угур Аферин.

    В публикации турецкой газеты Milliyet сообщается, что врачи настоятельно рекомендуют отдыхающим на побережье Турции соблюдать осторожность из-за риска заражения опасными бактериями рода Vibrio, передает РИА «Новости».

    По словам доктора Угура Аферина из стамбульской больницы Florence Nightingale, эти бактерии были обнаружены в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях. Он подчеркнул, что бактерии размножаются в горячей и соленой воде, могут попасть в желудочно-кишечный тракт и вызвать холеру.

    Аферин отмечает, что основной риск связан с попаданием морской воды на открытые раны, через которые такие виды, как Vibrio vulnificus, могут вызвать смертельные инфекционные осложнения, в том числе некротизирующий фасциит, который называют «бактериями, пожирающими плоть». Кроме того, Vibrio parahaemolyticus, способный передаваться через сырых моллюсков, может провоцировать боли в животе, рвоту, диарею и лихорадку, а у людей с ослабленным иммунитетом – вызывать сепсис.

    Врач напомнил, что летом возрастает риск инфекций мочевыводящих путей, особенно у женщин, если долго находиться в мокрых купальниках.

    Кроме того, эксперты предостерегают от купания в бассейнах в жаркую погоду, поскольку там часто встречаются ротавирусные и вирусные гепатиты, что может вызывать у детей серьезные приступы рвоты и диареи.

    Доктор Гусейн Йылдыз из отделения детских болезней советует не водить малышей младше четырех месяцев в море, а младше шести месяцев – в бассейн, поскольку у них еще недостаточно развит контроль над головой и шеей, а также возможны опасные потери жидкости.

    Ранее посольство России в Турции предупредило туристов о повышенном риске природных пожаров в стране.

    В Турции шесть человек умерли после укусов клещей.

    В начале летнего сезона в Турции отметили случаи заболевания вирусом Коксаки, который особенно опасен для детей до десяти лет.

    Туроператоры не фиксируют роста числа жалоб или страховых случаев среди российских туристов в Турции, несмотря на сообщения о вспышке вируса.

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    21 июля 2025, 23:04 • Новости дня
    Источник в Турции сообщил о переговорах по Украине в Стамбуле в среду

    Tекст: Вера Басилая

    Следующую встречу между российской и украинской делегациями планируют провести во дворце Чираган в среду, 23 июля, сообщили источники в Турции.

    Очередной раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле 23 июля, передает ТАСС со ссылкой на источники в Турции. Встреча пройдет во дворце Чираган, где ранее уже проходили подобные переговоры.

    Точное время начала встречи пока не объявлено. Предыдущий раунд российско-украинских переговоров также состоялся во дворце Чираган в Стамбуле.

    Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча российских и украинских делегаций пройдет 23 июля в Турции.

    Источник в России сообщил, что третий раунд переговоров между сторонами запланирован на четверг, 24 июля, и состоится в Стамбуле.

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    19 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Россиян предупредили о нашествии гигантских медуз в Азовском море

    Тысячи гигантских медуз появились в Азовском море из-за повышения солености воды

    Tекст: Вера Басилая

    В районе курорта Пересыпь на Азовском море зафиксировано массовое скопление гигантских медуз, которые причиняют дискомфорт отдыхающим и жалят людей.

    Массовое появление гигантских медуз отмечено в Азовском море, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Туристы жалуются на зуд, раздражение, тошноту и неприятный запах, морские обитатели мешают комфортному отдыху.

    Хуже всего ситуация в районе курорта Пересыпь. Причиной нашествия называют повышение солености воды, связанное с сокращением речного стока, а также юго-западный ветер, который мог пригнать медуз из открытой части моря к берегу, передает «360».

    Биолог Вениамин Голубитченко отметил, что даже одна такая медуза может нанести серьезные ожоги.

    В прошлом году медузы заполонили берега Анапы.

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    19 июля 2025, 20:42 • Новости дня
    Стамбульские аэропорты побили рекорды по количеству рейсов за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу стамбульские аэропорты IST и Сабиха Гёкчен поставили исторические рекорды, обслужив в сумме более 2,5 тыс. рейсов за сутки.

    Стамбульские аэропорты установили новые рекорды по числу обслуженных рейсов, передает РИА «Новости».

    Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что 18 июля Стамбульский аэропорт принял 1 тыс. 695 рейсов, что стало новым максимальным показателем. Аэропорт им. Сабихи Гекчен на востоке города также достиг рекорда, обслужив более 148 тыс. пассажиров и 832 рейса всего за одни сутки, несмотря на то, что там действует только одна взлетно-посадочная полоса.

    В апреле этого года Стамбульский аэропорт первым в Европе начал проводить параллельные операции сразу на трех взлетно-посадочных полосах одновременно. По словам министра, воздушная гавань уже второй год подряд занимает первое место в списке лучших международных аэропортов по версии журнала Travel + Leisure.

    Туризм продолжает приносить доходы Турции: по данным министерства культуры и туризма, за первый квартал 2025 года страна заработала рекордные 9,5 млрд долларов.

    При этом отмечается, что число иностранных посетителей снизилось почти на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и составило более 15,6 млн человек.

    Ранее АТОР заявил об отсутствии массовых отмен туров из-за задержек рейсов.

    Посол России в Турции предупреждал о попытках «задрать цены» на турецких курортах.

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    20 июля 2025, 12:22 • Новости дня
    Трое байдарочников пропали при сплаве по Белому морю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трое участников группы, отправившейся на байдарках по Белому морю, пропали без вести после того, как ухудшение погоды вынудило туристов изменить маршрут, сообщили в МЧС РФ.

    Спасатели продолжают поиски трех туристов, которые пропали во время сплава на байдарках по Белому морю, передает ТАСС. Группа из семи человек, не зарегистрированная в МЧС, отправилась от гряды островов Кузова в сторону Соловецких островов. Однако, не дойдя до конечной точки маршрута из-за ухудшения погоды, туристы приняли решение вернуться назад.

    Как сообщили в МЧС, четверо участников на парных байдарках смогли добраться до разных островов архипелага Кузова. Два человека уже найдены и эвакуированы, поиски еще двух продолжаются с помощью вертолета Ми-8.

    Судьба троих туристов, которые находились на одной парной и одной одиночной байдарках, пока остается неизвестной. По словам представителей министерства, поисково-спасательные работы ведутся в сложных погодных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2019 году спасатели нашли пропавшую группу туристов из Петербурга, которые отправились на байдарках в Онежскую губу Белого моря. Спасатели ранее планировали выйти в Белое море для поиска десяти пропавших туристов, когда установится благоприятная погода.

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    19 июля 2025, 15:34 • Новости дня
    Тела трех погибших нашли после крушения судна во Вьетнаме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели нашли тела трех погибших после крушения прогулочного судна с 53 пассажирами в заливе Халонг во Вьетнаме, где причиной трагедии стал сильный шторм.

    Тела трех погибших были обнаружены спасателями после крушения туристического судна в заливе Халонг на севере Вьетнама, передает ТАСС. Сообщается, что авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий, когда прогулочный корабль перевернулся в Южно-Китайском море.

    На момент происшествия на борту находились 53 человека, из которых 48 были туристами, а пятеро – членами экипажа. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 10 человек и извлечь тела трех погибших.

    Ранее сообщалось, что после начала поисков удалось обнаружить одного погибшего и спасти 10 человек, однако количество жертв возросло после обнаружения еще двух тел. Спасательные работы продолжаются, точное число пострадавших пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге столкнулись два теплохода. Экспериментальный теплоход «Метеор 2020-1» у порта Салехарда врезался в другое судно. Теплоход в Ярославле врезался в пирс.

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    21 июля 2025, 08:13 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможных переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в среду или четверг

    Tекст: Вера Басилая

    Российская и украинская делегации могут провести очередной раунд переговоров в Турции ближе к концу недели, предположительно в среду или четверг, сообщило издание Independent turkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники.

    Встреча делегаций России и Украины может пройти в Стамбуле в ближайшие дни, передает РИА «Новости». Об этом сообщили дипломатические источники изданию Independent turkce отметив, что переговоры предварительно запланированы на среду или четверг.

    О месте, времени и составе делегаций пока официально не объявлялось.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Турция ожидает согласования итогового дня организации мероприятия, выступая площадкой для диалога между Киевом и Москвой.

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    19 июля 2025, 18:59 • Новости дня
    В Турции обезвредили мину у побережья Черного моря

    Саперы Турции обезвредили мину у побережья Черного моря

    Tекст: Вера Басилая

    На пляже в турецкой провинции Орду специалисты уничтожили мину, которую обнаружили дайверы в непосредственной близости от побережья. Черного моря, сообщают турецкие СМИ.

    Саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду. По информации издания Milliyet, мину нашли дайверы примерно в 150 метрах от берега на глубине около семи-восьми метров в районе Першембе, передает РИА «Новости».

    Дайверы сняли обнаруженную мину на видео и передали запись турецким военным, которые предупредили, что несмотря на то, что мина уже разорвалась, она может по-прежнему представлять опасность. Власти временно закрыли для плавания и погружения эту часть побережья.

    Ранее у побережья Турции уже находили опасные предметы военного назначения: в июне на пляже под Стамбулом обнаружили предполагаемый украинский дрон-камикадзе, а в марте саперы обезвредили мину у берегов провинции Коджаэли.

    До этого шторм выбросил морскую мину на пляж под Севастополем.

    В Босфоре ранее обнаружили похожий на мину объект.

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    21 июля 2025, 08:57 • Новости дня
    Турецкий центр USMER призвал бороться за отмену санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В итоговой декларации турецкого Центра национальной стратегии прозвучал призыв к участию Турции в борьбе против ограничений в отношении России и других стран.

    Турции следует активно выступать за отмену изоляции и санкций в отношении России и развивать торговлю в национальных валютах, чтобы положить конец господству доллара, говорится в декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER) по итогам международной конференции «Восточное Средиземноморье – Черное море'25» в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается необходимость совместной борьбы за снятие санкций с Ирана, России, Сирии, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Абхазии, Китая, КНДР, Венесуэлы и Кубы, а также создания условий для свободного экономического сотрудничества между этими странами.

    В заявлении USMER подчеркивается важность развития торговли в национальных валютах. «Необходимо развивать торговлю в национальных валютах, чтобы положить конец господству доллара и обеспечить благосостояние народов мира», – говорится в декларации. Кроме того, участники конференции выразили поддержку инициативе Китая «Один пояс, один путь» и заявили о партнерстве по развитию торговли и производства в Восточном Средиземноморье и Черноморском регионе.

    В итоговом документе содержится критика современной западной глобалистской системы, которая, по мнению авторов декларации, разрушает человека и природу. Подчеркивается, что западная система вступила в период упадка, и человечество нуждается в создании новой цивилизации, основанной на независимости государств, гуманизме и просвещении.

    Также в декларации резко раскритикована политика НАТО по расширению на восток. Попытка расширить альянс на север Черного моря названа «маршем к гибели» НАТО. Указывается, что подобные шаги направлены против всех стран и народов региона, а включение Азербайджана, Грузии и Армении в блок может привести к военным действиям и усугубить угрозу для всего региона.

    USMER призывает Турцию воспользоваться правом вето против подобных инициатив НАТО. Центр национальной стратегии занимается исследованиями в политической, экономической и культурной сферах, разрабатывает программы для развития страны и готовит аналитические отчеты для принятия практических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание The Wall Street Journal сообщило о значительном влиянии сенатора Линдси Грэма на Дональда Трампа. The Washington Post раскрыло подробности антиамериканского законопроекта Грэма о новых санкциях против России. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске потери диалога с Россией в случае введения новых ограничений.

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    21 июля 2025, 08:25 • Новости дня
    Эскалацию в Сирии связали с попыткой Израиля вытеснить Турцию из региона

    Hurriyet заявила о провокациях Израиля для ослабления турецкого влияния в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль намеренно провоцирует внутренние конфликты в Сирии, стремясь ослабить позиции Турции и вытеснить ее из региона, сообщает турецкая газета Hurriyet.

    Турецкое издание пишет, что Израиль пытается спровоцировать гражданскую войну в Сирии и вытеснить Турцию из региона, где Анкара сохраняет заметное влияние, передает РИА «Новости».

    В издании отмечается, что основной целью Израиля является ослабление позиций Турции в Сирии и Ливане. Газета пишет, что если Турции удастся разоружить курдских боевиков, то ее влияние в Сирии усилится.

    Hurriyet считает, что Израиль стремится не допустить разоружения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней формирований. По мнению издания, Турция ведет эффективное кризисное управление, противодействуя израильской политике в регионе и нейтрализуя ее шаги. Газета выражает уверенность, что если РПК сложит оружие, Израиль понесёт очередное поражение.

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    По информации американского посла в Турции Томаса Баррака, все стороны конфликта в Сирии перешли к прекращению огня, начиная с воскресенья, с 17:00 по местному времени.

    Ранее 13 июля вооруженные формирования атаковали друзские поселения в Сувейде, временно перекрыв основную трассу на Дамаск. Друзские отряды самообороны были вынуждены вступить в бой с бедуинскими племенами ради защиты мирного населения.

    Согласно данным министерства обороны Сирии, в ходе столкновений в провинции Сувейда погибли более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Вместе с тем, правозащитная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» заявляет о гибели за последнюю неделю в Сувейде 940 человек, из них 262 – гражданские лица из друзской общины.

    Ранее администрация США выразила недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Спецпредставитель США по Сирии Том Барак сообщил о прорыве на переговорах между Сирией и Израилем, в результате которых стороны договорились о введении режима прекращения огня.

    Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня.

    Власти Сирии приняли решение о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны.

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    21 июля 2025, 13:29 • Новости дня
    Эрдоган обвинил Израиль в попытке «оккупации» юга Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль использует нестабильность на юге Сирии для продвижения своих оккупационных намерений в регионе, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Эрдоган заявил, что Израиль использует конфликт на юге Сирии в своих интересах, чтобы реализовать планы по оккупации региона, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль не хочет стабильности в регионе» и намеренно препятствует проектам по восстановлению мира в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что главным стратегическим вызовом остается попытка Израиля занять эти территории, используя конфликт как предлог.

    Турция, по словам Эрдогана, продолжит поддерживать Ахмеда аш-Шараа, временного президента Сирии. Президент Турции отметил, что Анкара не хочет распада Сирии и считает восстановление страны как положительным фактором для Турции.

    Эрдоган также заявил о планах Анкары содействовать возвращению сирийских беженцев на родину. Он сообщил, что процесс добровольного возвращения уже начался, и власти Турции намерены ускорить его, чтобы стабилизировать обстановку на юге страны.

    Кроме того, турецкий лидер выразил надежду на скорое устранение Евросоюзом политических препятствий для евроинтеграции Турции. Эрдоган подчеркнул, что переговоры о вступлении Анкары в ЕС не должны откладываться, и призвал страны ЕС строить сотрудничество с Турцией на равноправной основе.

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    Ранее эскалацию в Сирии связали с попыткой Израиля вытеснить Турцию из региона.

    В администрации США усилилось недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который «вышел из-под контроля».

    Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня.

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