В больницы Антальи после ДТП попали 17 россиян

Посольство: В больницах Антальи после аварии автобуса остаются 17 российских туристов

Tекст: Мария Иванова

В результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в районе Манавгата (провинция Анталья, Турция) пострадали 18 российских туристов, передает ТАСС. По информации Генконсульства России в Анталье, на данный момент в больницах остаются 17 россиян, им оказывается необходимая медицинская помощь. Дипломаты уточнили: «Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство».

ДТП произошло утром 29 апреля около 8.00 по местному времени. Автобус перевозил 25 человек из аэропорта Антальи в отели, когда водитель потерял управление, и транспортное средство перевернулось в районе теплиц. В составе группы находились 22 взрослых и трое детей, часть пострадавших уже отпущена в отель после осмотра врачами.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) и представители туроператора находятся в постоянном контакте с принимающей стороной и турецкими компетентными органами для уточнения обстоятельств и оказания помощи туристам. Гиды компании остаются с гостями, чтобы обеспечить им дальнейшую поддержку. Сотрудники принимающей компании помогают пострадавшим на месте.

По данным телеканала Bengu-Turk, состояние госпитализированных россиян не вызывает серьезных опасений. Турецкие власти начали расследование причин аварии.

Генконсульство России в Анталье держит ситуацию под приоритетным контролем и продолжает мониторить оказание помощи гражданам.

Напомним, в марте автобус с 35 российскими туристами опрокинулся на Пхукете, в результате чего четверо человек получили легкие травмы и были доставлены в госпиталь.