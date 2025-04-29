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В больницы Антальи после ДТП попали 17 россиян
Посольство: В больницах Антальи после аварии автобуса остаются 17 российских туристов
После аварии туристического автобуса в районе Манавгата на территории Антальи в больницах остаются 17 граждан России, двоим из которых, возможно, потребуется операция, сообщили в генконсульстве России в Анталье.
В результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в районе Манавгата (провинция Анталья, Турция) пострадали 18 российских туристов, передает ТАСС. По информации Генконсульства России в Анталье, на данный момент в больницах остаются 17 россиян, им оказывается необходимая медицинская помощь. Дипломаты уточнили: «Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство».
ДТП произошло утром 29 апреля около 8.00 по местному времени. Автобус перевозил 25 человек из аэропорта Антальи в отели, когда водитель потерял управление, и транспортное средство перевернулось в районе теплиц. В составе группы находились 22 взрослых и трое детей, часть пострадавших уже отпущена в отель после осмотра врачами.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) и представители туроператора находятся в постоянном контакте с принимающей стороной и турецкими компетентными органами для уточнения обстоятельств и оказания помощи туристам. Гиды компании остаются с гостями, чтобы обеспечить им дальнейшую поддержку. Сотрудники принимающей компании помогают пострадавшим на месте.
По данным телеканала Bengu-Turk, состояние госпитализированных россиян не вызывает серьезных опасений. Турецкие власти начали расследование причин аварии.
Генконсульство России в Анталье держит ситуацию под приоритетным контролем и продолжает мониторить оказание помощи гражданам.
Напомним, в марте автобус с 35 российскими туристами опрокинулся на Пхукете, в результате чего четверо человек получили легкие травмы и были доставлены в госпиталь.