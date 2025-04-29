В Анталье перевернулся автобус с 18 российскими туристами

В Анталье при опрокидывании автобуса пострадали 18 россиян

Tекст: Мария Иванова

В результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в районе Манавгат города Анталья пострадали не менее 18 российских туристов, передает ТАСС.

По данным агентства DHA, водитель автобуса, перевозившего туристов в отель, потерял управление, и транспортное средство перевернулось в районе теплиц.

Авария произошла около 8.00 по местному времени, что совпадает с московским временем. Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.

Местные власти начали расследование обстоятельств аварии. О состоянии пострадавших россиян и степени тяжести их травм информации пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на Пхукете туристический автобус с 35 россиянами перевернулся, четверо туристов получили легкие травмы и были доставлены в госпиталь.

В феврале на Пхукете автобус с туристами, среди которых находились двое россиян, потерял управление и съехал в кювет.

А в начале года на автомагистрали по пути в Паттайю туристический автобус с 37 пассажирами попал в ДТП, в результате чего пострадали 27 российских туристов.