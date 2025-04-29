Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.24 комментария
В Анталье перевернулся автобус с 18 российскими туристами
В Анталье при опрокидывании автобуса пострадали 18 россиян
В районе Манавгат автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся по пути в отель.
В результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в районе Манавгат города Анталья пострадали не менее 18 российских туристов, передает ТАСС.
По данным агентства DHA, водитель автобуса, перевозившего туристов в отель, потерял управление, и транспортное средство перевернулось в районе теплиц.
Авария произошла около 8.00 по местному времени, что совпадает с московским временем. Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.
Местные власти начали расследование обстоятельств аварии. О состоянии пострадавших россиян и степени тяжести их травм информации пока не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на Пхукете туристический автобус с 35 россиянами перевернулся, четверо туристов получили легкие травмы и были доставлены в госпиталь.
В феврале на Пхукете автобус с туристами, среди которых находились двое россиян, потерял управление и съехал в кювет.
А в начале года на автомагистрали по пути в Паттайю туристический автобус с 37 пассажирами попал в ДТП, в результате чего пострадали 27 российских туристов.