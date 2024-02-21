Шадаев: России нельзя терять темп развития цифровых технологий

В Москве прошел первый день «Евроазиатского IT-форума», в нем приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, IT-компаний, высших учебных заведений и экспертного сообщества.

Участники обсудили вопросы международного сотрудничества в эпоху стремительного развития экономики данных. Пленарное заседание открыл Шадаев. Министр подчеркнул, что сегодня Россия находится в авангарде развития цифровых технологий, и этот темп нельзя терять, даже в условиях растущего давления.

Глава Минцифры уделил особое внимание проблематике кибербезопасности. Он подчеркнул, что в этом вопросе есть огромный потенциал сотрудничества. «Наверное, Россия первой испытала на себе серьезный прессинг именно в части кибербезопасности. Два года мы находимся под постоянным давлением, и мы четко чувствуем необходимость постоянного практического совершенствования, обеспечения кибербезопасности», – отметил он.

Замминистра по технологиям и инновациям Минсвязи и информационных технологий Ирана Мейсам Абеди продолжил тему. По его словам, цифровая трансформация подразумевает новые вызовы и трудности, такие как различные киберугрозы и уязвимости.

«Мы знаем, что наши конкуренты пытаются подорвать нашу кибербезопасность и стабильность. Поэтому нам важно сотрудничать и обмениваться опытом. И Иран, как и другие страны, в последнее время подвергался кибератакам со стороны тех, кто обвиняет нас самих в том, что мы являемся киберугрозой. Поэтому нам нужно преодолевать разобщенность в цифровой сфере», – подчеркнул он.

В рамках «Евроазиатского IT-форума» также состоялся круглый стол для руководителей организаций, ответственных за цифровизацию государственного сектора. Одним из представителей РФ выступила директор Центра искусственного интеллекта МГИМО МИД России, член Консультативного органа ООН по искусственному интеллекту, научный руководитель магистратуры МГИМО «Искусственный интеллект» Анна Абрамова.

Эксперт подробно остановилась на теме регулирования искусственного интеллекта. Она напомнила, что в октябре прошлого года начал работу консультативный орган по вопросам ИИ при ООН с участием России. По ее словам, сейчас рассматривается вопрос о введении обязывающих норм, соблюдение которых должно контролироваться одной или несколькими международными организациями.

«От более мягких, более широких норм предлагается идти к более жестким вещам, связанными с тем, как обезопасить человечество от негативных проявлений искусственного интеллекта и укрепить позитивные, которые в нем уже заложены или могут быть открыты. Понятно, что генеративный искусственный интеллект заново подогрел все страхи, поставил массу вопросов. Очевидно, что при такой постановке вопроса особенно развивающиеся страны чувствуют себя уязвимыми. Конечно, те страны мира, которые претендуют на технологическое лидерство, чувствуют себя более спокойными. Тем не менее при создании международной организации очень важен консенсус и широкое обсуждение», – пояснила Абрамова.