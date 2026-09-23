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Эксперт рассказала россиянам о правилах защиты садовых растений от вымерзания
Эксперт Гоголева: Укрывать многолетние растения надо после наступления заморозков
Многолетние растения нуждаются в защите от зимних морозов, для чего их необходимо укрывать после наступления устойчивых холодов и промерзания почвы, рассказала продавец-консультант отдела «Сад» одной из профильных торговых сетей Юлия Гоголева.
Правильное укрытие помогает сохранить корневую систему и почки, благодаря чему весной растения быстрее начинают расти, рассказала Гоголева «Газете.Ru». По ее словам, укрывать многолетники рекомендуется после первых устойчивых заморозков, когда температура почвы опускается до минус 5-7 градусов, а днем температура воздуха опускается ниже нуля.
В средней полосе оптимальное время для укрытия наступает в конце октября или начале ноября. Ранняя процедура грозит выпреванием растений, а поздняя – подмерзанием корней. Перед укрытием с кустов удаляют листья и соцветия, проводят обработку фунгицидами и окучивают основание торфом или компостом. Корневую шейку присыпают для защиты от холодов.
Обрезка зависит от культуры: одни растения укорачивают полностью, у других оставляют побеги длиной один-полтора метра. При сухой осени рекомендуется влагозарядковый полив – 5-10 ведер воды под взрослый куст, после чего приствольный круг мульчируют.
«Правильный выбор материала и сроков укрытия помогает многолетникам пережить зиму и сохранить декоративность», – заявила Гоголева.
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