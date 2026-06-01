Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.5 комментариев
Лукашенко назвал Ким Чен Ына умницей и перспективным молодым политиком
Глава Белоруссии поделился впечатлениями от лидера КНДР, отметив его нацеленность на сотрудничество и отвергнув стереотипы о диктатуре.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын произвел на него очень серьезное впечатление, передает ТАСС.
По словам главы государства, северокорейский руководитель является перспективным молодым человеком.
«На меня руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество, никакой он там не диктатор», – подчеркнул Лукашенко во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске.
Белорусский лидер также рассказал об установлении хороших отношений с председателем государственных дел КНДР. Он обратился к Кожемяко с просьбой оказать посреднические услуги в торговле с Северной Кореей, отметив уникальный уровень связей Приморья с Ким Чен Ыном, который, по словам Лукашенко, уже поддержал эту идею.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте лидеры Белоруссии и КНДР подписали договор о дружбе.
На переговорах в Пхеньяне Александр Лукашенко заявил о выходе двусторонних отношений на принципиально новый этап. Позже президент республики поручил открыть белорусское посольство в Северной Корее.