Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.2 комментария
Суд в Москве заблокировал сайты по продаже средств обхода системы «Платон»
Перовский суд столицы постановил закрыть доступ к интернет-ресурсам, продающим блокираторы для уклонения от системы «Платон».
Блокировка касается устройств, позволяющих водителям большегрузов глушить сигнал, передает ТАСС
«Административные исковые требования Перовской межрайонной прокуратуры в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Автопитер.ру», Иксанову Максиму Юрьевичу о признании информации, распространяемой посредством сети интернет, запрещенной к распространению в Российской Федерации, – удовлетворить», – говорится в решении суда.
Прокурорская проверка выявила в сети предложения об установке на грузовики тяжелее 12 тонн оборудования, подавляющего передачу данных. Подобная деятельность напрямую нарушает административное законодательство в сфере возмещения вреда федеральным трассам. После обнаружения нарушений надзорное ведомство направило иски, которые были полностью удовлетворены судом.
В ноябре правительство установило сроки отмены понижающего коэффициента в тарифах «Платона», предусматривая полную отмену скидки с февраля 2028 года.