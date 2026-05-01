Священник РПЦ Борисов назвал отказ в оплате труда грехом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Православная церковь настаивает на праве трудящихся получать достойное вознаграждение, сказал Борисов РИА «Новости».

Лишение человека заработанных средств недопустимо.

«Трудящийся имеет право на вознаграждение. Православная церковь настаивает на том, что отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но и грехом перед Богом», – заявил клирик.

При этом заработанные деньги не должны становиться поводом для гордости или алчности. Финансы следует воспринимать как инструмент для благочестивых дел, например, для помощи тем, кто лишен возможности работать, отметил Борисов.

Священнослужитель добавил, что сам по себе труд не всегда имеет безусловную ценность. Деятельность может вызывать осуждение, если она направлена на удовлетворение эгоизма, а также сеет ненависть и хаос в обществе.

