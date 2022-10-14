Зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ

Системы спутникового интернета Starlink, как оказалось, имеют критическое значение для вооруженных сил Украины. В то же время владелец этой системы Илон Маск публично заявил, что больше не согласен из собственного кармана оплачивать для Украины использование терминалов Starlink. Зачем Маск сделал столь рискованное и скандальное заявление?

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отказался снабжать Украину спутниковой связью Starlink безвозмездно и попросил Пентагон для дальнейшей работы начать оплачивать эту операцию. Компания CNN сообщила о письме SpaceX в Пентагон с просьбой начать оплачивать новые терминалы и их поддержку на Украине. «Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», – сообщают представители компании SpaceX.

Чтобы понять, что сейчас происходит, и попытаться определить причину произошедшего, стоит вспомнить всю историю использования системы Starlink по обеспечению широкополосного доступа в интернет на территории Украины.

От мирных к военным

Уже 27 февраля 2022 года Илон Маск написал в Twitter, что активировал использование системы Starlink на территории Украины, об этом его попросил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Следом компания SpaceX начала поставку на Украину пользовательских комплектов терминалов Starlink. Буквально через пару дней они прибыли на территорию страны.

В тот момент говорилось исключительно о мирном использовании Starlink для доступа в интернет обычных жителей Украины, чьи «дома разрушила война». Об этом говорит и Федоров, когда благодарит Маска за поставки: «Большое спасибо! Starlink поддерживает связь между нашими городами, а службы экстренной помощи спасают жизни!» Позже это же для публики сообщает и президент Зеленский, что интернет используется в «разрушенных городах».

На публику даже была выложена фотография с местными жителями с телефонами в руках, обступившими антенну терминала. Это очень низкоуровневая пропаганда. Во-первых, надо стоять не рядом с антенной, а с роутером. Во-вторых, если стоять рядом с антенной это, наоборот, мешает приему сигнала. В-третьих, ничто, кроме картинки для соцсетей, не мешает зайти в здание и пользоваться интернетом в тепле (фото сделано в начале апреля и температура была все еще низкой).

Буквально через несколько недель история о мирном использовании Starlink начала потихоньку рассыпаться. Об использовании терминалов начали рассказывать украинские военные, использование терминалов засветилось на видео, при помощи Starlink на связь выходили командиры «Азова», блокированные российскими войсками на «Азовстали».

Кроме того, уже в апреле в The Washington Post вышла статья о том, что поставка терминалов на Украину – это не только идея SpaceX. Оказывается, в этом вопросе деньгами помогало и американское правительство, и Министерство обороны США. Согласно опубликованным данным, на Украину было поставлено около 5000 терминалов, каждый стоимостью 1500 долларов. Из них агентство США по международному развитию (USAID) оплатило компании SpaceX 1333 терминала (впоследствии информация с количеством была удалена). По итогу «гуманитарная» помощь SpaceX очень быстро стала военной, о чем не стеснялись писать мировые СМИ.

Мир бизнеса этого очень не любит. Как правило, крупные компании стараются напрямую не светиться в подобных ситуациях. Вы никогда не услышите, что «Боинг» или «Локхид Мартин» решили помочь Украине тем или иным видом вооружений, естественно, за деньги. Любая такая ситуация «легализуется» при помощи министерства обороны или других государственных структур. Напрямую никто не светится, в отличие от SpaceX, попавшей со своими терминалами в очень щекотливую ситуацию.

И вот сейчас стало известно, что SpaceX отказывается поставлять Украине новые терминалы и обеспечивать поддержку остальных безвозмездно. Каковы же могут быть причины этого решения?

Действия в публичном поле

Компания SpaceX сотрудничает с Пентагоном давно и плотно. Это несколько раз подтверждал и Маск, и какой-то тайны из этого не делается. Это и запуски американских военных космических аппаратов, и даже совместные учения по использованию Starlink для испытаний перспективной Advanced Battle Management System, которая свяжет воздушные, морские, наземные и космические средства Пентагона.

И если бы Илон Маск хотел договориться с Пентагоном об оплате Starlink и речь шла только о деньгах, то он точно имел для этого все возможности. И, скорее всего, изначально пытался решить дело «по-тихому». Увы, что-то не получилось. Вполне возможно, что Маск наткнулся на жесткое непонимание со стороны Пентагона.

И вот тут дело мгновенно перешло в публичную плоскость. Письмо удивительно быстро «всплыло» на телеканале CNN, а сам Маск не стал отмалчиваться и начал комментировать ситуацию в Twitter.

То есть SpaceX как минимум хочет, чтобы о ситуации знали, и даже привлекает к ней внимание. Компании нужно остаться «не при делах», переведя ситуацию в статус «мы только поставляем оборудование», все остальное – исключительно инициатива Министерства обороны США.

И у тебя на это пять причин

Первая и наиболее логичная причина происходящего – это изменение статуса территории. Четыре области стали российской территорией, пусть и признают это далеко не все. И тем не менее одно дело обеспечивать спутниковую связь в стране по разрешению ее президента, и совсем другое – делать это в чужом государстве.

Начать давить частоты в чужом государстве или попытаться обеспечивать связь без разрешения правительства другой страны – это практически казус белли. Точно так же, как спутники-инспекторы в космосе могут максимально близко приближаться к космическим аппаратам другой страны, но никогда не сталкиваются и не повреждают их, это может быть очень серьезным обвинением.

Поэтому и Маск, помня о том, что Starlink – это крупный международный бизнес, не очень хочет получить в свой адрес обвинения в противодействии связи на территории другого государства.

Вторая возможная версия уже немного конспирологическая. С первого дня поставок Starlink на Украину Маск несколько раз говорил о попытках «давить спутниковый сигнал» российскими военными. Недавно мировые СМИ говорили о серьезных проблемах со связью у терминалов Starlink.

Одной из причин этого может быть противодействие российских сил РЭБ. Если это произошло, и российские военные научились подавлять работу спутников системы Starlink, то это тоже может оказаться далеко не самым лучшим поворотом дела для SpaceX. В таком случае решение дистанцироваться от ситуации или прекратить поддержку Starlink, прикрывшись финансовыми проблемами, может быть логичным решением.

Вариантов произошедшего очень много, а реальной информации пока очень мало, чтобы утверждать наверняка. Как варианты, это может быть и банальный финансовый вопрос. К настоящему времени уже примерно 20 тысяч устройств Starlink подарены Украине. CNN пишет, что это обошлось SpaceX в 80 миллионов долларов и к концу года превысит сумму в 100 миллионов. Даже с учетом явно завышенной стоимости терминалов (SpaceX говорит о 1500 долларов за штуку) сумма для SpaceX немаленькая.

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Кроме того, нельзя скидывать со счетов и еще одну простую, но вескую причину. Илон Маск – человек и по складу характера бизнесмен гораздо ближе к компьютерным гикам, чем к чиновникам, особенно высокого ранга. Он может позволить себя ляпнуть лишнего, покурить косяк на публике. Он играет в компьютерные игры и, судя по упоминаниям в Twitter, делает это часто. И да, он читает комментарии.

Судя по реакции Маска, «шитшторм» (буря дерьма), которой его недавно облили «благодарные» украинцы, когда он предложил свой вариант мирного урегулирования кризиса, не прошла бесследно. Что и подтвердил Илон Маск свои твитом сегодня. Когда ему напомнили, что уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предлагал миллиардеру «пойти на ...», Илон Маск сказал, что помнит это пожелание и «следует данным ему рекомендациям». Посеешь ветер – пожнешь бурю.

И что теперь

Что будет с этой ситуацией дальше? Скорее всего, Пентагон изыщет средства, чтобы оплатить новые системы терминалов Starlink. Учитывая, сколько уже денег США потратили на поддержание войны на Украине, не стоит думать, что не найдется еще сотни миллионов долларов на широкополосный доступ к интернету для ВСУ.

Тут стоит вновь вспомнить о том, как спутниковый доступ в интернет, который несколько лет назад многие эксперты и всерьез не воспринимали, стал практически важнейшей помощью для украинских военных.

Оказалось, что интернет на поле боя едва ли не важнее, чем обеспечение голосовой связью. Именно доступ в интернет – это и связь, и возможность пересылки защищенной информации, и получение важных файлов. Это и возможность получения информации с удаленных видеокамер, работа с беспилотниками на больших расстояниях, телеуправление и еще много-много разных вариантов использования.

И если кто-то говорит, что «интернет – это только для баловства», скорее всего, этот человек немного отстал от реальной ситуации. И хочется, чтобы ситуация со Starlink открыла глаза на ситуацию: собственная система по широкополосному доступу в интернет просто необходима России и Российской армии в частности. И как известно, лучший способ противодействия такой системе – создать свою, более удобную и совершенную. Тем более что нужна она уже вчера.