СМИ обнаружили новый понтонный мост в 6 км от границы Украины и Белоруссии

Захарова назвала позором заявления США о «вторжении» России на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позором заявления ряда официальных лиц Соединенных Штатов, которые рассказывали о наличии у них данных о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину.

В комментарии телеканалу «Звезда», размещенном в Telegram-канале дипломата, Захарова обратила внимание на то, что официальный Киев, который неоднократно на протяжении многих лет говорил, что страдает от российской «агрессии», в этот раз постоянно заявлял о том, что никакого «вторжения» не наблюдает, и «очень просил западных кураторов» снизить обороты, потому что они разрушают все на Украине: от экономики и инвестиций до хотя бы какого-то минимального общественного спокойствия.

«Может быть, это они [в США] полагают нормальным использовать вот так ситуацию для какого-то своего собственного реванша – что-то пошло не так тогда, и нужно вновь столкнуть страны, народы, обречь людей на мучения, на страдания просто для того, чтобы потешить собственное самолюбие, и в том числе готовы идти настолько далеко, чтобы снабжать собственного президента – президента США – такими искаженными фальсифицированными данными, – сказала Захарова. – Выходили все по очереди, от Псаки, Прайса, Блинкена, Салливана, Нуланд, и рассказывали о наличии у них на руках данных разведки. Что ж это за разведка такая? Что ж это за позор такой? [Данные] о том, что вторжение неминуемо, вот-вот произойдет, стопроцентной уверенности в том, что оно неминуемо, оказывается, нет, но уже зато есть дата: дата 48 часов, от 24 [часов] а, может быть, 15-е, а, может быть, 16-е, а может быть в час ночи, а может быть в 4.00».

«Что это такое? [Что] за уровень? Это кто вообще все исполняет? Это великая страна, это страна, у которой есть ядерное оружие? Это вот это лидер современного свободного мира? Это вот это развитая демократия, которая должна освещать путь всем остальным? <…> Да где же они такие данные берут, на основе которых стряпают подобные официальные заявления своих представителей?», – добавила Захарова.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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