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В МИД разъяснили, когда на Западе сфабриковали миф об «угрозе вторжения» на Украину
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В НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала гарантий безопасности, рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Вообще складывается впечатление, что после того, как Россия потребовала от Запада гарантий безопасности, страны НАТО специально сфабриковали и раздувают миф об угрозе российского вторжения на Украину», – передает слова дипломата РИА «Новости».
Также он добавил, что Украину накачивают оружием со стороны запада слишком быстрыми темпами. Отмечается, что европейские страны наперегонки поставляют вооружение Украину, а также отправляют советников и инструкторов.
Он добавил, что в декабре США одобрили дополнительную военную помощь Украине на сумму в 200 млн долларов, а всего с 2014 года, по заявлениям госдепартамента, Вашингтон предоставил Украине военной помощи на 2,7 млрд долларов. Отмечается, что часть оружия, отправляемого на Украину, может оказаться на черном рынке.
«По данным генпрокуратуры Украины, он уже составляет около 5 млн единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО», – сказал дипломат.
Полищук заявил, что поставки оружия на Украину и учения НАТО негативно сказываются на урегулировании конфликта в Донбассе.
«У украинского руководства формируется ощущение, что Запад дает ему карт-бланш, свободу рук на его силовое решение», – уточнил политик.
В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
В МИДе отреагировали на запрос Украины по поводу военной деятельности
В Москве получили запрос от Киева по каналам ОБСЕ о разъяснении военной деятельности у границ Украины и в Крыму, сообщил источник в МИД России.
«Да, мы подтверждаем получение от Украины сегодня по сети связи ОБСЕ запроса о разъяснении необычной военной деятельности», – цитирует его РИА «Новости».
По словам источника, Россия не считает его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
«Рассматриваем украинский запрос как отвлекающий маневр от собственной существенной необычной военной активности Киева, ведущего ежедневные обстрелы Донбасса», – уточнил источник.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму. Он также отметил, что Киев ждет ответа от России в течение 48 часов с информацией о районах военной деятельности и численности военных.
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Соловьев объяснил, что может означать дата «российского вторжения» на Украину
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев связал с возможными провокациями в Донбассе появляющиеся на Западе даты «российского вторжения» на Украину.
Соловьев написал в Telegram, что «англосаксы нагнетают истерику», называя датой «российского вторжения» 15-16 февраля, «выводят свои посольства из Киева и требуют от своих граждан покинуть Украину», а США «отзывают своих граждан из наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, де-факто сводя на нет ее работу».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Напрашивается довольно очевидный вывод: ВСУ получили отмашку от американцев и 15 февраля ждать провокации на Донбассе?», – предположил он.
Между тем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя многочисленные сообщения в западных СМИ о нападении России на Украину 16 февраля, заявил, что «американцы прежде всего и их сподвижники в лице британцев, немцев умышленно нагнетают ситуацию, что война неизбежна, что война вот-вот, на пороге, даже фейковые новости вбрасывались через Bloomberg, что война уже началась, а потом снимали эту новость», передает ТАСС.
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«Я думаю, что им очень хочется реализовать военный сценарий, но не в масштабе противостояния России и НАТО, а в масштабе противостояния России с Украиной. И потом им уже будет все равно, что будет с Украиной. Им главное, чтобы была возможность изолировать Россию, ввести свои драконовские санкции и так далее», – добавил он.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
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Порошенко рассказал о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», – передает слова Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала Киевского апелляционного суда.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с тремя людьми, возглавлявшими тогда различные ведомства. Речь идет о главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Службы безопасности Украины Василии Грицаке.
«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была 4 млрд гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые <...> были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», – добавил Порошенко.
По словам Порошенко, если бы он этого не сделал, то деньги попали бы в Донецк.
Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко. Прокуратура настаивает на аресте с возможностью внесения залога, а защита настаивает на отмене личного обязательства. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, за что ему грозит 15 лет лишения свободы. Также он является фигурантом десятка уголовных дел в качестве свидетеля.
Шойгу назвал причину обострения ситуации в Европе
Военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась из-за нагнетания напряженности вокруг Украины, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
«В повестку дня были включены наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран. Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация в Европе значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, военным присутствием НАТО вблизи российских границ, что требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны, передает ТАСС.
Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть предложения по восстановления взаимодействия по военной линии с Лондоном.
Как отметили в ведомстве, «на встрече достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств двух стран».
«Шойгу подчеркнул, что в Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии. Достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств», – добавили в ведомстве.
Ранее Сергей Шогу заявил министру обороны Британии, что на европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России.
Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
До этого проходила встреча главы МИД Британии Лиз Трасс с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров Трасс оконфузилась, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.
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Стало известно о начале отъезда российских дипломатов с Украины
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Дипломаты и сотрудники консульств России покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики, сообщил информированный источник.
Источник сообщил, что, по заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию, об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», передает РИА «Новости».
По его словам, «на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем».
«Кстати, на возможность такого сценария намекал (глава МИД России) Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс», – напомнил он.
Ранее Лавров допустил, что Россия может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений. Вместе с тем пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко заявлял, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
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Козак: Три участника «нормандского формата» не готовы выполнять Минские соглашения
Киев саботирует выполнение минских соглашений, переговоры накануне были безрезультатными: ясно, чего стоят заявления Украины, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
«Это действительно так (Киев саботирует выполнение «Минска-2» –прим.ВЗГЛЯД), этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось без результата», – цитирует РИА «Новости» Козака.
«Но отрицательный результат тоже результат: Появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров по нормандскому формату и их приверженности минским соглашениям», – добавил он.
По его словам, встреча политсоветников «нормандского формата» в Берлине показала, что три из четырех его участников не готовы выполнять Минские соглашения.
«Стало ясно, что все эти годы, семь лет – через два дня будет семь лет минскому комплексу мер – вели игру. Оказалось, что три из четырех участников «нормандского» формата не готовы выполнять Минские соглашения. Даже упоминания самих положений – мы предлагали процитировать... коллеги нам сказали, что это невозможно», – отметил Козак.
Также Козак заявил, что США распространили инструкцию странам НАТО о затягивании переговоров по Донбассу.
«Коллеги почему-то думают, что время работает на них и нужно максимально затягивать переговоры. Более того, от наших друзей в одной из стран НАТО мы получили документ – инструкцию Госдепартамента США всем странам – членам НАТО о том, каким образом вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений. Это инструкция как заводить все переговоры в тупик», – приводит ТАСС слова Козака.
Он отметил, что «Украина манипулирует Германией и Францией, а Германия и Франция с удовольствием поддаются на эти манипуляции».
«Поддерживают все те идеи и предложения, абсурдные абсолютно, любой ценой, даже попадая в абсолютно глупое положение... Пытаются ускользнуть, для того чтобы не выполнять свои обязательства», – отметил Козак, добавив, что это вызывает сожаление Москвы.
Напомним, переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры «закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Франции, Германии, США, Великобритании вместо ультиматумов Москве следует побудить Украину полностью выполнять Минские соглашения.
Как отметил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, «оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение Минских соглашений».
Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Он говорил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые «в течение семи лет (оказались) не разрешены».
Несколько стран призвали своих граждан срочно покинуть Украину
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Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального, четвертого, и призывает своих граждан немедленно покинуть территорию этой страны, объявил японский МИД.
Свое решение японское внешнеполитическое ведомство объяснило «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе». В МИД страны подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается «непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия», направленные на разрешение кризиса, передает ТАСС.
Вслед за Японией ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретила своим гражданам посещение этой страны Южная Корея.
Также Нидерланды порекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину.
По данным радио BNR, соответствующую рекомендацию дал посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол в ходе встречи в режиме онлайн с представителями голландской общины. Уточняется, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном решении покинуть страну.
По словам посла, во Львове в настоящее время создается центр экстренной поддержки под голландским флагом, куда граждане Нидерландов могут обратиться за необходимыми документами или информацией.
Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», – заявил он.
Напомним, постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
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СМИ: Российские школьники победили американскую русофобию в TikTok
В TikTok проходит столкновение между российскими и американскими подростками, они обмениваются мнением вокруг ситуации на Украине, по теме опубликовано свыше 15 тыс. клипов, сообщают СМИ. Сейчас можно заметить доминирование русскоязычных публикаций.
Российские подростки, которые раньше считались сторонниками западных ценностей, вполне патриотичны и готовы стать на защиту Родины перед лицом внешней угрозы, передает Ruposters.ru.
Все началось с довольно агрессивного русофобского тренда, который запустили молодые тиктокеры из США. Это не понравилось блогерам из России, которые тут же перехватили тренд и в довольно остроумной манере высмеяли своих американских сверстников.
«Американские подростки запустили тренд, где говорили: «Высадите меня в России с айс-кофе, музычкой в наушниках, подиком с монго, и она станет 51-м штатом США. Ну и, конечно, не в лучшем ключе высказывались о России, подростках, власти и всех, кто тут проживает», – пояснила блогер под ником Крути Землю.
По ее словам, все это пробудило патриотизм в российских подростках.
«Русские ясно дали понять, что американцы в минус 30 в России не выживут, говоря: «Вы, ребята, вообще видели, чем у нас школьники занимаются на уроке ОБЖ?» Ответочка звучала в стиле: «Дайте мне моего медведя, контурные карты, и в России появятся 50 новых регионов». Также русские подростки указали на незнание американцами географии, пообещали подарить им контурные карты и учебник, потому что они не могут отличить Россию от Украины», – объяснила блогер.
Перейдя в TikTok по тренду, можно заметить доминирование русскоязычных публикаций, в которых российские подростки в основном напоминают заокеанским оппонентам, что только россиянам можно критиковать Россию, и предлагают учить географию, чтобы для начала найти нашу страну на карте. Некоторые цитируют лидера ЛДПР Владимира Жириновского, известного своими резкими высказываниями про США, американских политиков и российско-американские отношения. Вспоминают покойного сатирика Михаила Задорнова, чья фраза про американцев «Ну тупые» уже стала крылатой. Иронизируют над тем, как подростки, обычно сами ругающие свою страну, вдруг становятся ярыми патриотами и начинают ее защищать.
В то же время в немногочисленных постах американцев можно заметить, как они пытаются соревноваться в остроумии, обильно перечисляя разные экзотические предметы и вещи из их повседневной жизни, с помощью которых они собираются покорить Россию после «высадки».
Bloomberg назвало дату «вторжения» России на Украину
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Россия «может напасть» на Украину 15 февраля, во вторник, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.
Источники сообщили, что Россия якобы может предпринять «провокацию в Донбассе» или «нападение на Киев», передает RT.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник», – говорится в сообщении агентства.
Напомним, на минувшей неделе Bloomberg уже объявляло о «вторжении» России на Украину, однако позже удалило материал и признало ошибку.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
Вместе с тем стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
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Уоллес рассказал Шойгу о политике поставок оружия Украине
Британская сторона поставляет украинской ограниченное количество вооружений, заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес в ходе диалога с российским коллегой Сергеем Шойгу.
«Это первая встреча главы минобороны Великобритании с министром Шойгу с 2013 года, это девять лет. Понять обеспокоенности друг друга и иметь каналы связи – намного лучше, чем не иметь ничего, и я жду с нетерпением продолжения взаимодействия с министром Шойгу, а мой начальник штаба обороны [Тони Радакин] с [главой Генерального штаба ВС России Валерием] Герасимовым», – цитирует Уоллеса ТАСС.
Поставки вооружения на Украину носят ограниченный характер, сказал Уоллес, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Лондон поставляет Киеву лишь ракеты ближнего действия, которые необходимы для защиты.
Британская сторона полагает, что необходимо наладить каналы коммуникации с российскими военными.
Уоллес добавил, что британская сторона серьезно относится к заявлениям российского военного руководства.
«Он (Шойгу) очень опытный министр, как и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий] Герасимов, и когда они говорят мне, что они не будут вторгаться на Украину, мы относимся к этому серьезно, но мы также будем смотреть на действия, которые будут сопровождать эти [слова]», – сказал Уоллес.
В ходе встречи Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась из-за нагнетания напряженности вокруг Украины. Он также подчеркивал, что на европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России.
США, ЕС, Британия, Канада согласовали единый пакет санкций против России
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Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По словам помощника президента США по нацбезопасности, в Вашингтоне и Брюсселе «готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия». «Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами», – приводит слова Салливана ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по видеосвязи с главой аппарата председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом ситуацию вокруг Украины. «Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае «вторжения» России], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля», – сообщили в пресс-службе Белого дома.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого обсудил ситуацию с безопасностью и антироссийские санкции. По словам главы МИД Украины, Боррель «подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов». Кулеба поблагодарил Евросоюз «за жесткую позицию и готовность к решительным действиям».
Между тем, как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США и ЕС, отключение России от системы SWIFT не войдет в итоговый пакет санкций. По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны стран Европы.
Как в свою очередь отмечает Bloomberg, новые рестрикции в отношении таких финансовых организаций, как ВТБ или Сбербанк, будут сопровождаться определенными исключениями, чтобы снизить ущерб для американских и европейских компаний.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Ветеран войны в Афганистане: Мир стоит на пороге серьезных событий
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«Президент Владимир Путин высказывает серьезные опасения по поводу безопасности в мире. Это правильно. Причем, безопасность должна быть не только для россиян, она должна быть общая», – сказал глава московской организации Союза ветеранов Афганистана Петр Петров. Ранее ветеранские организации страны поддержали требования руководства России к НАТО и США по гарантиям безопасности.
«Сегодня сложная международная обстановка. Мы – ветераны войны в Афганистане – особо остро ощущаем, что мир стоит на пороге серьезных событий. Конечно, хотелось бы, чтобы везде был мир, все ладили бы друг с другом, жили спокойно, но не все получается так, как мы того хотим», – заявил председатель московской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Петр Петров.
«Безопасность в мире – ключевой вопрос, для нас, для ветеранов войны в Афганистане, это особенно ясно. Война – это слишком тяжелое испытание. Мы на себе испытали, как это – терять боевых товарищей. Это тяжело переживается. Многие помнят те афганские события. Не хотелось бы, чтобы повторялись подобные кровавые события», – подчеркнул Петров. Собеседник напомнил, что на следующей неделе – 15 февраля – отмечается День вывода войск из Афганистана. В Москве, во всех районах запланированы памятные акции, в том числе в Перовском районе столицы, где установлен мемориал погибшим в афганской войне.
В пятницу руководители ведущих ветеранских организаций России, в том числе и Петров, подписали заявление, в котором полностью поддержали требования руководства страны, адресованные Западу, – речь идет о юридическом закреплении договоренностей об отказе стран НАТО от размещения ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ. Авторы документа отметили, что российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена будет «становым хребтом» страны, объединяя в себе лучших представителей всех народов России, посвятивших «свои жизни самоотверженному служению Родине».
«Ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных cил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, выполнявшие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, полностью разделяют обеспокоенность руководства нашего государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны», – говорится в обращении ветеранских организаций.
Подписавшие обращение представители офицерского корпуса призвали «всех ветеранов Вооруженных сил, правоохранительных органов, участников боевых действий – настоящих патриотов нашей Родины, несмотря на имеющиеся политические предпочтения, а также попытки внести раскол и разрушить наше офицерское братство, – к сплочению ради будущего нашей Отчизны!»
Кроме Петрова, заявление подписали председатель Совета общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, генерал армии Виктор Ермаков председатель общественной организации «Российский союз офицеров запаса» Энрико Тодуа, председатель Совета Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, президент международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» Сергей Бирюков, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев, председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны Владимир Епифанов, а также зампред московского городского Совета ветеранов войны Расим Акчурин.
Антонов ответил на заявления США о сроке «вторжения» России на Украину
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Заявления американских политиков о том, что Россия якобы «нападет» на Украину во время Олимпиады или после завершения международных соревнования, не подкреплены никакими доказательствами, Вашингтон продолжает «пускать пыль в глаза», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на вопрос Newsweek.
«Ремарки [помощника американского президента по национальной безопасности] Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что «агрессия» неминуема», – указал дипломат, слова которого приводятся в на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
«Комментарии политиков о том, что Россия «нападет» на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает «пускать пыль в глаза», основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», – подчеркнул Антонов.
При этом, как обратил внимание российский дипломат, даже в Соединенных Штатах обозреватели «отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось». «В свою очередь российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», – подытожил Антонов.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Глава ДНР допустил необходимость обращения к России за помощью
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Ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться за помощью к России, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Ситуация [в Донбассе на линии соприкосновения с Украиной] ухудшается по нарастающей, то есть количество личного состава увеличивается, количество техники, запрещенной Минскими соглашениями, становится больше вдоль линии соприкосновения. <…> Мы не исключаем, что ситуация может пойти по такой траектории, когда мы вынуждены будем обращаться за помощью к Российской Федерации», – приводит слова Пушилина ТАСС.
В понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса. Ранее он заявлял, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, а также исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
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В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Захарова разъяснила сообщения об «эвакуации» российских дипломатов с Украины
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Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
Захарова указала, что «мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине». Она обратила внимание на то, что «посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций», говорится в сообщении на сайте МИД.
Вместе с тем она назвала «вбросами» январские сообщения западных СМИ об «эвакуации» дипломатов России с Украины, это, по ее словам, делалось для того, чтобы создать прикрытие для начала эвакуации западных посольств с украинской территории.
Она отметила, что слухи об «эвакуации» появились, в частности, в газете The New York Times почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек.
Захарова добавила, что из «накачки» Западом Украины оружием и инструкторами Москва делает вывод, что США и Британия, видимо, знают о «неких» готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию.
Ранее появились сообщения о том, что российские дипломаты покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики. В посольстве заявили, что дипломаты продолжают работу.
До этого глава МИД Сергей Лавров допускал, что Москва может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений.
Между тем в субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
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