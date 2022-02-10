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В США назвали условие очередных переговоров Байдена и Путина
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Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах», заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация США вероятность проведения очередной встречи между Путиным и Байденом в ближайшие дни, Томас-Гринфилд сказала, что «мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, включают ли эти дипломатические дискуссии и контакт Байденом, она указала: «Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах». По ее словам, США готовы вести с Россией столько дипломатических дискуссий, сколько «ей потребуется, чтобы побудить ее к деэскалации».
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет.
Предыдущий разговор Путин и Байдена состоялся в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на правоту Путина в Мюнхенской речи
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Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего, со стороны Запада, за прошедшие 15 лет. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
Американцы не смогли найти Украину на карте Европы
Большинство жителей США не могут указать, где на карте Европы находится Украина, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Morning Consult.
Корректно указали Украину на карте 34% респондентов. Отмечается, что варианты «расположения» Украины варьировались от Исландии до стран Северной Африки, передает ТАСС.
Среди тех, кто все же смог найти Украину на карте, 50% заявили, что ей следует предоставить военную помощь. Среди тех, кто страну на карте не нашел, за военную поддержку Киева выступили 37%. За введение самого серьезного пакета санкций в случае «вторжения» России на Украину выступили 58% и 41% соответственно.
Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну – 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. 29% выступают за отправку войск США в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.
Опрос проводился 7 февраля, в нем приняли участие 2005 человек, погрешность составляет 2%, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
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Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.
Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
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Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
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Президент России Владимир Путин заявил, что его высказывание об Украине и о «красавице» не имели «личного измерения».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», – цитирует Путина ТАСС.
«Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», – объяснил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Зеленский, отвечая на слова российского коллеги, заявил, что терпение – это мудрость, поэтому украинская сторона не отвечает на провокации.
Экс-замгенсека ООН указал на растущую актуальность Мюнхенской речи Путина
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«Требования России к США и НАТО стали итогом деградации международной безопасности, о которой 15 лет назад предупреждал Путин в своей Мюнхенской речи», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль также признала актуальность заявлений Владимира Путина.
«Речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году не просто не потеряла своей значимости, но становится все более актуальной, несмотря на меняющиеся нормы международного права», – сказал бывший заместитель генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
По его словам, изменения в архитектуре международной безопасности происходят именно по сценарию, описанному российским лидером. «Дипломатия всегда должна быть подкреплена силовым компонентом, но, вместе с тем, нельзя вести речь о допустимости отхода от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений», – подчеркнул эксперт.
Орджоникидзе акцентировал внимание и на том, что недавние требования России к США и НАТО как раз и стали тем неминуемым следствием, к которому привела деградация международной безопасности, о которой предупреждал Путин.
«Уникальность той речи еще и в том, что лидер государства впервые озвучил на таком уровне опасения за мировую стабильность в сфере безопасности», – сказал собеседник.
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль также заявляла, что президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, и ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего, со стороны Запада, за прошедшие 15 лет.
«Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток. Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии.
Сам российский лидер указывал спустя 13 лет в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что со временем лидеры крупнейших государств согласились с тезисами его мюнхенской речи, хотя поначалу она вызвала негодование в мире.
«Сейчас же повторяют все то, что я говорил (...) Возьмите руководителей Германии – ведь они почти дословно все воспроизводят», – добавил глава государства.
По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
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Сенаторы США не смогли договориться о санкциях против России
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Демократы в Сенате США не могут получить поддержку республиканцев по законопроекту о санкциях против России, так как республиканцы требуют более жесткого подхода к Москве, сообщают информационные агентства.
Республиканцы выступают против положения законопроекта о том, что санкции – особенно наиболее жесткие – могут быть введены только в случае «вторжения» России на Украину. Республиканцы призывают к «превентивным» санкциям, чтобы продемонстрировать поддержку Киева и «наказать» Россию за уже предпринятые действия, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Белый дом опасается, что «превентивные» санкции спровоцируют ответ Москвы и обострение ситуации вокруг Украины и убеждает демократов не пропускать инициативы республиканцев. В результате попытки согласовать общий законопроект продолжаются более месяца. В программе работы Сената до конца месяца голосование по нему не предусмотрено.
Глава американского государства Джо Байден может ввести санкции против России и без данного законопроекта, но в Белом доме полагают, что его принятие станет дополнительным «сдерживающим» элементом в отношении Москвы и продемонстрирует ей единство властей США.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В США захотели ввести санкции против России за «кибератаки» на Украину
Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении России за якобы кибератаки Москвы против Украины, сообщили СМИ.
«Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico слова члена Международного комитета сената США Криса Мерфи.
Как сообщило издание, некоторые сенаторы настаивают на включении санкций за якобы кибератаки в более широкий законопроект, предусматривающий меры против России, если та «вторгнется» на Украину.
Ранее СМИ сообщали, что демократы в Сенате США не могут получить поддержку республиканцев по законопроекту о санкциях против России, так как республиканцы требуют более жесткого подхода к Москве.
Американский политик заявила об отсутствии демократии на Украине
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Бывший член Палаты представителей Конгресса США от Гавайев и экс-кандидат в президенты страны Тулси Габбард заявила, что Украина не является демократическим государством.
«Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это «демократия». Они лгут. На самом деле на Украине не демократия. Украинский президент [Владимир Зеленский] закрыл три телеканала, критиковавших его, и посадил в тюрьму главу оппозиционной политической партии», – написала Габбард в своем Twitter.
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Также она добавила, что все эти вещи происходили при поддержке Соединенных Штатов.
Напомним, в 2021 году телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по применению к СМИ пятилетних санкций.
Напомним, против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на Украине открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.
В генконсульстве России в Нью-Йорке осталось пять дипломатов
Впервые в истории в генконсульстве России в Нью-Йорке работают всего пять дипломатов, Нью-Йорк может остаться без российского консула, сообщил генконсул Сергей Овсянников.
Овсянников сообщил, что, не считая консула, «работает четыре сотрудника», хотя раньше было 12 дипломатов. При этом «впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что вопиющий факт». Овсянников отметил, что «не помнит» подобной ситуации, передает РИА «Новости».
Есть вероятность, что в миссии будет работать еще меньше людей, так как «в июне уезжают два коменданта». У самого Овсянникова «сейчас нет водителя – ему было предписано уехать в январе», приходится «отменять какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем». По его словам, «дипломаты сидят на приеме посетителей». «Небольшие передвижения по городу в рамках 25-мильной зоны возможно еще, а вот дальше передвижения практически уже невозможны», – сказал он.
Кроме того, США не выдают визу сменщику генконсула в Нью-Йорке Анатолию Каргаполову почти год. Овсянников указал, что его замена на Каргаполова должна была произойти еще в прошлом мае. Отвечая на вопрос, возможна ли ситуация, при которой в Нью-Йорке не останется российского консула, он указал: «Ну, такое возможно, вполне». Его пребывание в Нью-Йорке продлили на месяц, если далее «никакого решения не будет», Овсянников «должен возвращаться в Россию», а «обязанности будет исполнять Вячеслав Славкин, старший дипломат».
Овсянников заявил, что генконсульство пока справляется с обязанностями, несмотря на усеченный состав, хотя работать «очень тяжело, объем колоссальный». «Каждый день по паспортам мы принимаем до 40 человек и еще шесть-восемь человек – люди, которые хотят вернуться по свидетельству на возвращение, так называемому», – сказал он.
Напомним, российский посол Анатолий Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
Пентагон оценил «готовность» России «вторгнуться» на Украину
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждает, что Россия «не приняла окончательное решение» о том, осуществлять ли «вторжение» на Украину. Россия неоднократно опровергала существование подобных планов.
Кирби сказал, что, по мнению США, «все еще есть время и пространство для дипломатии». Вашингтон исходит из того, что президент России Владимир Путин «не принял окончательное решение», заявили в Пентагоне. Кирби заявил, что США «пытаются добиться деэскалации напряженности».
«Никто, за возможным исключением господина Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул какой-то военный конфликт. Поэтому мы действуем очень осторожно», – приводит его слова ТАСС.
Он не стал исключать, что американские войска «могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации» граждан США с Украины. Он заявил, что речь идет об эвакуации «с другой стороны этой границы». По словам Кирби, к решению таких задач подготовлены, в частности, военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые были направлены в Польшу. Вывозить американцев с Украины силами военных не планируют. Кирби призвал граждан США покинуть Украину гражданскими авиарейсами, передает РИА «Новости».
Кирби заявил, что США «продолжают наблюдать стягивание дополнительных сил из других мест в России к границе Украины и в Белоруссию, даже в течение последних 24 часов». Пентагон заявил, что «не будет приводить конкретные данные о численности, но она продолжает увеличиваться». По утверждению Кирби, «это наращивание сил дестабилизирует ситуацию и является ненужным».
Он заверил, что «НАТО не является угрозой для суверенитета России». А «поскольку Украина не представляет угрозы для суверенитета России, в этом наращивании сил не должно быть необходимости», сказал он.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
На вопрос о том, озабочен ли Пентагон прибытием в Белоруссию начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова для контроля готовности российских военных к участию в учениях «Союзная решимость», Кирби ответил: «Мы, конечно, смотрим на это в свете всего происходящего, но одно лишь его присутствие на учениях не вызывает тревогу в Пентагоне».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Пушков объяснил актуальность Мюнхенской речи Путина
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«Если быть честными, то на Западе все должны признать, что Путин был прав», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на правоту Владимира Путина в Мюнхенской речи.
«Заявление экс-главы МИД Австрии весьма показательно. Могу точно сказать на основании личных знакомств: так же, как Кнайсль, думает немало западных дипломатов, парламентариев и экспертов», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Причем, по его словам, вырисовывается закономерность: пока на Западе политик у власти, он подобных заявлений не делает. «Из «активной зоны» таких признаний мы не слышим. Но сразу после отставки западных политиков вдруг выясняется, что Россия-то, оказывается, была права», – отметил собеседник.
Сенатор указал на то, что люди, задействованные в «западной внешнеполитической машине», вынуждены играть по тем правилам, которые навязываются «сверху», поэтому от действующих политиков такого рода заявлений ждать не стоит.
«Есть и второй момент: Кнайсль спустя 15 лет признала правоту Путина, поскольку обострилась международная обстановка. Но к этому обострению привел именно тот миропорядок, который США выстраивали и продолжают выстраивать вместе со своими союзниками», – напомнил Пушков.
Он отметил, что Соединенным Штатам и их союзникам никто не помешал осуществить агрессию против Югославии. «Воодушевленные успехом, они оккупировали Ирак. Затем провели войну в Ливии и поддерживали джихадистов в Сирии, чтобы сместить там законное правительство. Кроме того, американцы 20 лет «сидели» в Афганистане, пытаясь навязать этой стране глубоко чуждую ей систему власти. То есть мы видим повторение одного и того же синдрома: попытку решить проблему военным путем, неудачный итог и далее – признание отдельными деятелями ошибочности самой политики», – отметил собеседник.
Пушков напомнил про ситуацию вокруг Ирака, в правильности оккупации которого США убеждали весь мир. «Обама, будучи сенатором, выступал против этой кампании, и потом многие официальные и неофициальные лица с ним согласились», – указал собеседник.
«Несмотря на это, потом была Ливия: отпраздновали победу над Каддафи, но развалили страну и даже целый регион. Вскоре премьер Италии Маттео Ренци, а следом и президент Франции Эммануэль Макрон назвали произошедшее катастрофой», – напомнил Пушков.
Схожая история, по мнению сенатора, была и с Сирией. «Я прекрасно помню, как в ПАСЕ некоторые страны пытались устроить истерику из-за нашей поддержки президента Асада. А через два года ко мне подошел итальянский сенатор – автор того антироссийского доклада, и сказал: «Развитие событий показало, что вы были правы», – рассказал глава Комиссии по информполитике.
По его словам, Путин предупреждал обо всем этом еще в 2007 году. «США принимают не правильные решения, а те, которые усиливают их гегемонию. Они идут не за интересами своей безопасности, а за своей экспансией – даже если это противоречит интересам американской нации», – заметил Пушков.
«За 20 лет США совершили уйму ошибок, вытекающих из их стремления к гегемонии. Это даже уже не ошибки, а провальная стратегия, которая ведет к развалу государств и новым войнам. Вот об этом и говорил Путин в 2007 году, объясняя, что однополярный мир неприемлем», – сказал сенатор.
«Если быть интеллектуально честными, то признать, что Путин был прав, должны были бы и многие другие политики, а не только те, которые стали независимыми от системы власти, блокирующей такого рода заявления», – подытожил Пушков.
В четверг экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, а ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего со стороны Запада, за прошедшие 15 лет. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
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Байдена призвали дать Киеву максимально возможный доступ к данным разведки США
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Глава американского государства Джо Байден должен предоставить Украине максимально возможный доступ к данным разведки США, это отвечало бы интересам безопасности США и Европы, заявили американские сенаторы.
Члены комитета по разведке сената США обратились к президенту страны с просьбой о том, чтобы «США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени». Они утверждают, что «Россия – агрессор», поэтому США «необходимо вооружить» Украину «критически важной информацией, необходимой для самообороны».
Как полагают сенаторы, «угроза Украине со стороны России – это угроза демократиям во всем мире». Байдена призвали «сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Советник Гельмута Коля вспомнил, как пригласил Путина на Мюнхенскую конференцию
Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как пригласил российского лидера Владимира Путина выступить в Мюнхене в 2007 году.
«Когда президент Путин вступил в должность, меня спросили, не хочу ли я при случае поговорить с ним. Конечно, я согласился. Так что я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово», – передает РИА «Новости» слова Тельчика.
По его словам, в мюнхенской речи президент Путин «поднял ряд важных вопросов, таких, как планируемое размещение американских систем ПРО в Румынии и Болгарии, которые, по его мнению, были направлены не столько против возможных иранских ракет, сколько против России».
«Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: обе стороны – США, НАТО и Россия – должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом Путиным», – сказал Тельчик.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах. Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
Напомним, по словам Путина, со временем мировые лидеры согласились с тезисами мюнхенской речи 2007 года, хотя поначалу она вызвала негодование в мире.
Псаки назвала учения России и Белоруссии эскалацией
Военные учения России и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки отметила, что «все это происходит на границе» Украины и, «безусловно, беспокоит» США. Однако она «не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения». По ее словам, Россия пока «не предприняла шагов по деэскалации», передает ТАСС.
Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.