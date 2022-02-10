В США назвали условие очередных переговоров Байдена и Путина

Пушков объяснил актуальность Мюнхенской речи Путина

«Если быть честными, то на Западе все должны признать, что Путин был прав», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на правоту Владимира Путина в Мюнхенской речи.

«Заявление экс-главы МИД Австрии весьма показательно. Могу точно сказать на основании личных знакомств: так же, как Кнайсль, думает немало западных дипломатов, парламентариев и экспертов», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Причем, по его словам, вырисовывается закономерность: пока на Западе политик у власти, он подобных заявлений не делает. «Из «активной зоны» таких признаний мы не слышим. Но сразу после отставки западных политиков вдруг выясняется, что Россия-то, оказывается, была права», – отметил собеседник.

Сенатор указал на то, что люди, задействованные в «западной внешнеполитической машине», вынуждены играть по тем правилам, которые навязываются «сверху», поэтому от действующих политиков такого рода заявлений ждать не стоит.

«Есть и второй момент: Кнайсль спустя 15 лет признала правоту Путина, поскольку обострилась международная обстановка. Но к этому обострению привел именно тот миропорядок, который США выстраивали и продолжают выстраивать вместе со своими союзниками», – напомнил Пушков.

Он отметил, что Соединенным Штатам и их союзникам никто не помешал осуществить агрессию против Югославии. «Воодушевленные успехом, они оккупировали Ирак. Затем провели войну в Ливии и поддерживали джихадистов в Сирии, чтобы сместить там законное правительство. Кроме того, американцы 20 лет «сидели» в Афганистане, пытаясь навязать этой стране глубоко чуждую ей систему власти. То есть мы видим повторение одного и того же синдрома: попытку решить проблему военным путем, неудачный итог и далее – признание отдельными деятелями ошибочности самой политики», – отметил собеседник.

Пушков напомнил про ситуацию вокруг Ирака, в правильности оккупации которого США убеждали весь мир. «Обама, будучи сенатором, выступал против этой кампании, и потом многие официальные и неофициальные лица с ним согласились», – указал собеседник.

«Несмотря на это, потом была Ливия: отпраздновали победу над Каддафи, но развалили страну и даже целый регион. Вскоре премьер Италии Маттео Ренци, а следом и президент Франции Эммануэль Макрон назвали произошедшее катастрофой», – напомнил Пушков.

Схожая история, по мнению сенатора, была и с Сирией. «Я прекрасно помню, как в ПАСЕ некоторые страны пытались устроить истерику из-за нашей поддержки президента Асада. А через два года ко мне подошел итальянский сенатор – автор того антироссийского доклада, и сказал: «Развитие событий показало, что вы были правы», – рассказал глава Комиссии по информполитике.

По его словам, Путин предупреждал обо всем этом еще в 2007 году. «США принимают не правильные решения, а те, которые усиливают их гегемонию. Они идут не за интересами своей безопасности, а за своей экспансией – даже если это противоречит интересам американской нации», – заметил Пушков.

«За 20 лет США совершили уйму ошибок, вытекающих из их стремления к гегемонии. Это даже уже не ошибки, а провальная стратегия, которая ведет к развалу государств и новым войнам. Вот об этом и говорил Путин в 2007 году, объясняя, что однополярный мир неприемлем», – сказал сенатор.

«Если быть интеллектуально честными, то признать, что Путин был прав, должны были бы и многие другие политики, а не только те, которые стали независимыми от системы власти, блокирующей такого рода заявления», – подытожил Пушков.

В четверг экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, а ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась.

«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.

По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего со стороны Запада, за прошедшие 15 лет. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.

В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.

10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.

Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.

Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.

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