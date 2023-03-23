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Стало известно о корректировке украинского спецназа со спутников ЦРУ
Times рассказала о спецотряде с Украины, цели для которого определяются через спутник ЦРУ
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Британская газета Times рассказала об украинском спецотряде, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ.
Согласно изданию, речь идет о группе, которая формально является полицейским спецотрядом, но сотрудничает с главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Командир отряда заявил, что группа выбирает миссии на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ, передает РИА «Новости».
По его словам, цели могут быть размещены как украинским, так и американским спутником. Как пишет издание, большая часть миссий заключается в сбрасывании бомб с дронов и корректировке огня.
Ранее RT сообщил, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Скабеева отреагировала на шутку Галкина о своей голове
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала шутку юмориста Максима Галкина (признан иностранным агентом) о своей голове в руках певца Филиппа Киркорова.
Журналистка в своем Telegram-канале назвала артиста «обыкновенной гнидой».
«Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин – гей? Врунишки. Галкин – не гей», – написала ведущая. И добавила: «Ублюдок. Обыкновенная гнида, как говорит Лукашенко».
Во время концерта в Израиле Галкин произнес: «Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно если в руках он будет держать голову Скабеевой».
Позже Скабеева опубликовала запись с выступлением артиста, процитировав высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о главе Украины Владимире Зеленском.
Также Скабеева поинтересовалась у подписчиков, можно ли считать заявление Галкина на концерте призывом к ее убийству.
Ранее артист на концерте в Дубае поддержал выкрики из зала о вооруженных силах Украины, заявив, что не может оставаться нейтральным.
Херш: Шольц помогает США скрывать сведения о теракте на «Северных потоках»
Журналист Сеймур Херш: Шольц с осени помогает США скрывать сведения о теракте на «Северных потоках»
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Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках», в частности эта тема обсуждалась на закрытой встрече в ходе визита канцлера в Вашингтон в начале марта.
По информации Херша, в ходе поездки Шольца в США были только два открытых мероприятия, передает РИА «Новости».
Однако позже появились данные о 80-минутной встрече президента США Джо Байдена и Шольца, на которой большинство времени не присутствовали даже помощники. Официальных заявлений после встречи опубликовано не было.
По данным Херша, Шольц поддерживает с осени 2022 года попытки США скрыть данные о диверсии на газопроводах.
По его словам, «все еще открыт вопрос» о том, знал ли Шольц заранее о диверсии.
«Следует отметить, что канцлер Шольц... с прошлой осени явно замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции в Балтийском море», – написал американский журналист в аккаунте на платформе Substack.
Херш добавил, что Байден принял глупое решение о диверсии на «Северных потоках» – и теперь вынужден лгать.
Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.
Российские войска блокировали Артемовск
Советник Пушилина: Артемовск практически блокирован
Артемовск практически блокирован, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, город практически блокирован, передает РИА «Новости».
Ранее Гагин рассказал, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
Украина сообщила о «переориентации» российских ударов
Замглавы разведки Украины Скибицкий заявил о «переориентации» российских ударов на систему логистики ВСУ
Российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ, заявил замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкий заявил, что после «переориентации направления ударов» были поражены базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире «и еще были попадания в Яворовском районе». Основными целями стали «система логистики» ВСУ и «концентрация техники» в пунктах дислокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
ГУР допускает, что энергосистема Украины также будет подвергаться ударам, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики ВСУ. По словам Скибицкого, Россия «ведет разведку», в частности, гидротехнических сооружений, включая мосты через Днепр, аэродромов и аэропортов, путей поставки вооружения и военной техники, идущих с Запада.
Напомним, Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на аэродроме Школьный в районе Одессы.
Российские летчики рассказали подробности перехвата MQ-9 над Черным морем
Российские летчики рассказали подробности перехвата американского беспилотника над Черным морем
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Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником Reaper над Черным морем, чтобы он прекратил выполнять свою задачу по заходу в воздушное пространство России, рассказал летчик-истребитель, майор Василий Вавилов.
Видео опубликовано Минобороны России. В нем летчик Вавилов рассказывает, что пилоты несли дежурство по противовоздушной обороне, получили команду на вылет, и составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотного летательного аппарата, который двигался с целью нарушения государственной границы, сообщает РИА «Новости».
«После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», – рассказал Вавилов.
Майор Сергей Попов добавил, что оружие летчики не применяли и в контакт с БПЛА не вступали.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу в среду вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые перехватили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР
Советник Пушилина Гагин заявил, что на Артемовском направлении в ДНР были замечены танки Leopard
Есть информация о танках Leopard, которые заметили на Артемовском направлении в ДНР, заявил на канале «Россия 1» советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, БТР «легко поражаются» российскими орудиями, так как их бронезащита оставляет желать лучшего. При этом на данный момент массового участия иностранной техники в боях нет, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что Киев просто не успел еще доставить на линию боевого соприкосновения новую иностранную технику из-за сложной логистики. «Дороги контролируются нашими силами, переправлять большие колонны – достаточно опасно», – пояснил он.
Также Гагин отметил, что число солдат ВСУ в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может составлять десятки тысяч человек.
«В районе Часова Яра Киев сформировал достаточно серьезную группировку, это, возможно, десятки тысяч», – рассказал он.
Ранее в среду Гагин заявил, что российские войска блокировали Артемовск.
Шойгу: Два украинских беспилотника в Севастополе сбили девушки-военные
Глава Минобороны Шойгу: Два украинских беспилотника в Севастополе сбили девушки-военные
Два из трех беспилотников, которые утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
По его словам, в утреннем промежутке между 4.00 и 5.56 два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главным старшиной Целуйко Татьяной Витальевной, передает ТАСС.
Шойгу поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.
Напомним, в среду утром Черноморский флот отбил атаку украинских БПЛА на Севастополь. Позднее в Крыму злоумышленники взломали эфиры ряда радиостанций и начали распространять фейковую информацию.
В Петербурге следователи закрыли около 20 баров в центре города
В Петербурге следователи временно закрыли около 20 баров в центре города
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Почти 20 баров закрыты на улицах Думской и Ломоносова в центре Петербурга сотрудниками Следственного комитета, сообщают СМИ.
Как сообщает ТАСС, в объявлении на двери одного из опечатанных баров говорится, что «указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу… По всем вопросам просьба обращаться в следственный отдел по Центральному району Главного следственного управления СК России по г. Санкт-Петербургу».
На улицах Думской и Ломоносова опечатаны как минимум 17 заведений, среди которых бары Good People, Probirka, «Кваренги», «СССР». По информации местных СМИ, поводом для уголовного расследования могло стать обслуживание в барах несовершеннолетних посетителей.
Напомним, в минувшую пятницу силовики пришли в столичные бары Underdog и La Virgen в связи с подозрением в причастности заведений к финансированию украинской армии через благотворительную организацию.
В Германии предложили построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии в Киеве предложила построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии на Украине Анку Фельдгузен заявила, что Киеву необходимо построить «прочную стену» на границе с Российской Федерацией.
Она озвучила цель – сдерживание России, а чтобы ее достичь, предложила построить на границе с РФ «очень-очень эффективную и прочную стену», приводит слова Фельдгузен издание ТСН, передает РИА «Новости».
Также посол подчеркнула необходимость обеспечить украинцев вооружением, отметив, что Германия будет помогать украинской армии, в том числе оказывать гуманитарную поддержку, заявила Фельдгузен.
Ранее портал Yle сообщал, что Финляндия начала земляные работы по строительству забора длиной 200 км на границе с Россией. На эти цели правительство страны выделило 143 млн долларов в 2022 году.
В Минэнерго сообщили о намерении создать альтернативную систему поставок энергоресурсов
В Минэнерго заявили о намерении России создать альтернативную систему поставок энергоресурсов
Россия планирует создать альтернативную систему поставок энергоресурсов, что окажется выгодным почти всему населению в мире, заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Он отметил, что Россия продолжит продавать энергоресурсы, оставаясь надежным партнером, передает ТАСС.
Создание альтернативной системы первый замминистра назвал «большим шансом для семи из восьми млрд людей на планете».
По словам Сорокина, в последнее время сильно увеличились логистические маршруты, а система транспортировки нефти, существовавшая последние 50–60 лет, оказалась сломлена.
«Рыночная экономика всегда стремится к наиболее эффективному состоянию, минимизации логистических издержек, маршрутов», – добавил он.
Ранее Сорокин заявил, что Россия не испытывает сложностей со сбытом нефти и нефтепродуктов.
Рябков назвал условие для обсуждения с США возвращения России к ДСНВ
Замглавы МИД Рябков назвал условие к обсуждению с США возвращения России к ДСНВ
Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии, организованной клубом «Валдай».
По его словам, США должны одуматься и воспринять реальность какова она есть. «Они продолжают играть огнем в прямом смысле слова», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна.
До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
США проигнорировали красные линии Китая о поставках оружия Тайваню
Госсекретарь Блинкен: США не будут учитывать заявления Китая о недопустимости поставок оружия Тайваню
Вашингтон не будет принимать в расчет заявления китайских властей о том, что поставки оружия Тайваню являются для Пекина красной линией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
У Блинкена уточнили, давал ли когда-либо Китай понять, что есть красная линия относительно военной помощи Тайваню, передает ТАСС.
Блинкен заявил, что такого не было, однако при попытке Китая обозначить такую позицию США, «безусловно, не стали принимать это в расчет».
Ранее Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более 600 млн долларов.
Военный эксперт: Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России
Военный эксперт Бартош посоветовал Британии протестировать снаряды с ураном на собственных гражданах
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Мир уже был свидетелем последствий применения боеприпасов, содержащих обедненный уран. Судя по всему, Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Британия обвинила Россию в дезинформации на счет опасности применения боеприпасов с обедненным ураном.
«Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обедненного урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«В конце 90-х – начале 2000-х годов мне довелось поработать заместителем главного военного представителя России при НАТО. И я собственными глазами видел последствия варварских обстрелов такими снарядами объектов на территории Косово. Сейчас там, по данным ученых, существенно повысилась смертность населения от онкологических заболеваний. Аналогичная ситуация и в южных районах Сербии», – продолжил собеседник.
«Заявления Британии сегодня – это военное преступление и попытка ввести общественность в заблуждение. Вопрос о недопустимости применения снарядов с обедненным ураном должен быть рассмотрен на самых высоких уровнях, в том числе в ООН», – считает военный эксперт.
«При массовом применении таких боеприпасов может быть нанесен урон не только территории Донбасса, но и другим новым регионам России. Химический элемент может оказать влияние на людей спустя десятки лет. Таким образом, Британия намеренно создает угрозу для будущих поколений», – заключил Бартош.
Ранее министерство обороны Британии заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию», публично критикуя решение Лондона отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, пишет Sky News.
В публикации приводится цитата из заявления военного ведомства. «Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», – говорится в сообщении.
Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Запад фактически начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Британия готова идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии. Он добавил, что поставки боеприпасов Киеву плохо кончатся для самого Лондона.
Официальный представитель МИД Мария Захарова решение Британии назвала «вопросом ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах», передает радио Sputnik. «Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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Судно c российскими удобрениями задержано в Финляндии
Yle сообщила о задержании грузового судна с российскими удобрениями в финском порту Котка
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В порту Котка из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против России задержано судно Swem, которое перевозило груз удобрений, сообщила глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.
Как заявила Сариваара, груз включает собственность лица из санкционного списка ЕС. В соответствии с правилами ЕС «активы должны быть заморожены в случае обнаружения», сказала она. Сейчас судно находится за пределами порта, ждет разрешения на продолжение движения. Если судно идет в третью страну, а груз необходим для производства продовольствия, ему разрешат покинуть финские воды, сказала Сариваара.
Директор порта Киммо Наски указал, что грузовое судно впервые задержали в портах Финляндии по подозрению в нарушении санкций ЕС. Как следует из неофициальной информации, судно может перевозить до 20 тыс. тонн удобрений стоимостью 10–12 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на Yle.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде, и потребовала течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
Шойгу назвал сроки завершения модернизации противоракетной обороны Москвы
Модернизация системы противоракетной обороны Москвы будет завершена в нынешнем году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
На заседании коллегии Минобороны России он добавил, что одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны, передает РИА «Новости».
Ранее в ходе заседания Шойгу рассказал, что российские летчики Воздушно-космических сил в ходе спецоперации уничтожили более 20 тыс. объектов противника, ими было совершено более 140 тыс. боевых вылетов.