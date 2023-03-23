Стало известно о корректировке украинского спецназа со спутников ЦРУ

Times рассказала о спецотряде с Украины, цели для которого определяются через спутник ЦРУ

Британская газета Times рассказала об украинском спецотряде, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ.

Согласно изданию, речь идет о группе, которая формально является полицейским спецотрядом, но сотрудничает с главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Командир отряда заявил, что группа выбирает миссии на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ, передает РИА «Новости».

По его словам, цели могут быть размещены как украинским, так и американским спутником. Как пишет издание, большая часть миссий заключается в сбрасывании бомб с дронов и корректировке огня.

Ранее RT сообщил, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.

Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.