Европейские советники прибыли в Киев перед визитом американских спецпосланников

Tекст: Ольга Иванова

Советники по национальной безопасности Британии, Франции и ФРГ прибыли в украинскую столицу накануне встречи киевских властей со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости». Точный формат участия европейских дипломатов в предстоящих мероприятиях пока остается неизвестным.

«Британские, французские и немецкие советники по национальной безопасности находятся в Киеве в воскресенье... до переговоров между Украиной и спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – сообщает агентство Reuters.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.

После переговоров Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Москву.

Затем представители Вашингтона прибыли на Украину для обсуждения деталей мирных переговоров.