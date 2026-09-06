Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!9 комментариев
Европейские советники прибыли в Киев перед визитом американских спецпосланников
Высокопоставленные представители европейских стран прибыли в украинскую столицу накануне важных консультаций с американскими эмиссарами.
Советники по национальной безопасности Британии, Франции и ФРГ прибыли в украинскую столицу накануне встречи киевских властей со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости». Точный формат участия европейских дипломатов в предстоящих мероприятиях пока остается неизвестным.
«Британские, французские и немецкие советники по национальной безопасности находятся в Киеве в воскресенье... до переговоров между Украиной и спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – сообщает агентство Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.
После переговоров Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Москву.
Затем представители Вашингтона прибыли на Украину для обсуждения деталей мирных переговоров.