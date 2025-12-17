Депутат Госдумы Луговой предложил ограничить число банковских карт для мигрантов

Tекст: Вера Басилая

Мигрантам стоит разрешить пользоваться услугами только одного российского банка и иметь не более одной банковской карты, такую позицию высказал Андрей Луговой, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящее время мигранты часто открывают счета сразу в нескольких банках и передают полученные карты третьим лицам. Луговой считает, что одного банковского счета вполне достаточно для нужд иностранцев.

Депутат также отметил необходимость разрешить открытие банковских счетов для иностранных граждан только на основании заграничного паспорта. По его словам, сейчас отдельные банки принимают внутренние документы мигрантов, подлинность которых сотрудникам банка проверить невозможно, что, по мнению Лугового, повышает риски мошенничества.

Еще одной инициативой Лугового является обязательная постановка на налоговый учет всех иностранцев, приезжающих в Россию даже в качестве туристов. Парламентарий отметил, что такая практика действует во многих странах и не создает сложностей для иностранных граждан, так как вся процедура автоматизирована банковской системой. По его предложениям, мигранты и иностранные туристы должны будут указывать свой ИНН при открытии банковского счета.

В России введен закон, разрешающий блокировать сим-карты при превышении лимита номеров: гражданам страны позволено регистрировать до 20 номеров, а мигрантам – до десяти.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех иностранных граждан, приезжающих в Россию.