Спикер Госдумы Володин сообщил о принятии десяти законов против мошенничества
С начала 2025 года в России вступили в силу десять новых федеральных законов, нацеленных на борьбу с мошенничеством, что уже повлияло на статистику преступлений.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем канале в МАХ, что за первое полугодие 2025 года в стране удалось остановить темпы роста числа киберпреступлений и впервые за несколько лет зафиксировано сокращение зарегистрированных фактов мошенничества. По его словам, эти данные подтверждают Генпрокуратура и МВД.
Володин отметил, что предварительные итоги применения новых законов показывают эффективность созданной системы по защите граждан от кибермошенников и предотвращению финансовых потерь. 'Всего в 2025 году принято десять федеральных законов в этой части. Уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста киберпреступлений', – подчеркнул Володин.
Один из новых законов предусматривает возможность блокировки сим-карт при превышении лимита: россиянам разрешено регистрировать до 20 номеров на человека, а мигрантам – не более десяти. По информации Роскомнадзора, в октябре было выявлено, что 89 тыс. российских абонентов оформили почти 6,5 млн сим-карт, а 37 тысяч мигрантов – 757 тыс. сим-карт. С 1 ноября операторы мобильной связи обязаны прекратить обслуживание таких абонентов.
Проверить количество сим-карт, зарегистрированных на свое имя, можно в разделе на сайте Госуслуги, где также доступна функция блокировки лишних номеров и установка самозапрета на оформление новых договоров. За два месяца сервисом воспользовались около 200 тысяч граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы связи в России начали блокировать лишние сим-карты абонентов в целях реализации новых требований по идентификации.
В ноябре в России вводятся штрафы до 40 тыс. рублей за нарушения при подготовке к отопительному сезону, проверке сведений об абонентах и мигрантах.
Кроме того с ноября нотариусы начинают информировать наследников о наличии долгов умерших родственников до оформления наследства с помощью электронных запросов.