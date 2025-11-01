Володин напомнил о вступающих в силу в ноябре новых законах

Tекст: Вера Басилая

В ноябре в России вступят в силу несколько значимых законов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

По его словам, уже с 7 ноября начнут действовать штрафы за неустранение выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду: юридические лица смогут заплатить до 40 тыс. рублей, а должностные лица – до 10 тыс. рублей.

«Все те, кто отвечает за подачу тепла в дома и социальные объекты – региональные и муниципальные органы власти, ресурсоснабжающие организации, концессионеры, управляющие компании – должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами», – заявил Володин.

Также, начиная с 1 ноября, вступит в силу закон о проверке сведений об абонентах. Теперь операторы не имеют права обслуживать номера без предварительной проверки данных, в том числе по сим-картам, если превышен максимально допустимый лимит на одного человека.

С 24 ноября изменится порядок информирования наследников о долгах умершего, открылось окно для своевременного получения информации о финансовых обязательствах. Нотариусам будет отводиться три рабочих дня после открытия дела на запрос данных о кредитах, и еще три дня на передачу этой информации наследникам.

Володин рассказал, что до 30 ноября действует переходный период для постановки иностранных граждан на учет – после этой даты начнет работать новый механизм контроля, который, по мнению спикера, поможет сократить правонарушения и преступления среди мигрантов.

Кроме того, Володин напомнил о новом законе, который с 26 октября ужесточает ответственность иностранных агентов. Теперь за повторное нарушение порядка деятельности или при наличии судимости по аналогичной статье иноагенту грозит до двух лет лишения свободы. По словам председателя Госдумы, все, кто действует против России, «должны отвечать за свои действия по всей строгости закона».

