Посол Украины в Вашингтоне назвала бессмысленным новый план США

Tекст: Катерина Туманова

«Если говорить о плане из 28 пунктов, который адаптирует российские предложения, то даже смысла нет на это смотреть, потому что там нет ничего нового», – приводит РИА «Новости» слова украинского посла на женском саммите в Вашингтоне.

Стефанишина также указала на положительную динамику визита министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев и подчеркнула важность прямого диалога с американской стороной для запуска конструктивного процесса.

Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле, по итогам которых состоялся обмен пленными. Также был осуществлен обмен телами погибших военнослужащих, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. NBC News сообщил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине.

А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.