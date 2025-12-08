В Москве прошел гала-концерт «Время выбрало нас» с песнями участников СВО

Tекст: Вера Басилая

Гала-концерт III сезона Всероссийского фестиваля «Баллады Специальной военной операции – Время выбрало нас» состоялся в Центральном академическом театре Российской Армии.

В адрес участников было оглашено приветствие президента России Владимира Путина, где подчеркивалась роль музыкальных произведений в патриотическом воспитании молодежи. Руководитель фестиваля монах Киприан отметил значимость песен, рожденных на фронте и в семьях военнослужащих, пожелав зрителям и участникам «здравия душевного и телесного».

Заместитель министра обороны Анна Цивилева заявила, что творчество помогает героям спецоперации вернуться к мирной жизни и обрести новый смысл, а фестиваль стал площадкой для выражения личных переживаний и надежды на будущее. С приветственным словом к присутствующим обратилась официальный представитель МИД Мария Захарова и подчеркнула, что главная ценность фестиваля – сохранение человеческого достоинства и творчества через испытания, боль и страдания.

На сцене прозвучали авторские произведения 15 участников – песни, написанные военными, ветеранами, их близкими и волонтерами. Среди них «Где бы я не был» на стихи погибшего в 2023 году Степана Белькова, «Размышление на войне» Ивана Махаева, «Весна – Рассвет» Дмитрия Миниахметова и «Исповедь ветерана СВО» Сергея Касаткина. Все композиции стали отражением опыта и мужества людей, прошедших испытания спецоперации.

Гран-при фестиваля вручали профессиональные музыканты – Вадим Самойлов, Алексей Поддубный и Александр Скляр. Главные награды получили «Папа-герой» Мухтара Хордаева и Мелании Ярошук, «На камуфляжной «Ниве» Виталия Петрова, а также «Найди дорогу домой» Вадима Евтеева и Дины Мигдалиной. Призерами радиостанций-партнеров стали песни Ивана Махаева, Анастасии Ивановой, Дмитрия Миниахметова, Георгия Сызранцева и Сергея Касаткина, которые теперь включены в ротацию на федеральных радиостанциях.

В народном голосовании победила песня «Жены российских Героев» в исполнении Марии Луговой. В концерте также выступили профессиональные артисты – группа «Катюша», Анастасия Башманова и Александра Воробьева. Завершением стала совместная песня участников с отцом Киприаном.

В этот вечер работала фотовыставка военного фотографа Евгения Келя «СВОи люди», посвященная героям и памяти погибших, включая корреспондента Семена Еремина.

