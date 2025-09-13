Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказал «Военкор Котенок», передвижение по газопроводу позволяет военным незаметно и быстро преодолевать так называемые kill-зоны. Передвижение военных по трубе позволило им скрытно перемещаться в Купянск. В украинских пабликах пользователи требуют подрывать газовые коммуникации.

По закону о СМИ, ВЗГЛЯД не может публиковать данное видео.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в командовании ВСУ заявили, что штурмовые подразделения ВС России проникли в Купянск, используя для движения газовые трубы.