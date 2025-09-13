  • Новость часаРоссийские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Снижение ключевой ставки затронет каждого
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении
    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    Заявление о причастности России к инциденту в Польше подписали 46 из 193 членов ООН
    Супруга Чарли Кирка назвала причины убийства мужа
    Сенатор Пушков дал совет Стуббу, зачастившему на встречи с Зеленским
    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ
    Чемпион Европы по боксу среди юношей Михайленко застрелен в Омске
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    13 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    11 комментариев
    13 сентября 2025, 13:14 • Новости дня

    Военкор Котенок показал передвижение бойцов по газовым трубам в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Как рассказал «Военкор Котенок», передвижение по газопроводу позволяет военным незаметно и быстро преодолевать так называемые kill-зоны. Передвижение военных по трубе позволило им скрытно перемещаться в Купянск. В украинских пабликах пользователи требуют подрывать газовые коммуникации.

    По закону о СМИ, ВЗГЛЯД не может публиковать данное видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в командовании ВСУ заявили, что штурмовые подразделения ВС России проникли в Купянск, используя для движения газовые трубы.

    13 сентября 2025, 08:14 • Новости дня
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе успешной операции на запорожском направлении российские военные захватили в плен офицеров разведки Украины, воспользовавшись тактическим преимуществом, рассказал командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг».

    По его словам, офицеры Главного управления разведки Украины сдались в плен бойцам воздушно-десантных войск России на запорожском направлении, передает РИА «Новости». «Викинг» добавил, что среди сдавшихся были офицеры подразделений ГУР.

    Командир уточнил, что сдача украинских разведчиков стала возможна благодаря специально разработанной операции по выманиванию бойцов Вооруженных сил Украины на контролируемые российскими военными позиции.

    «Они пытались пользоваться складками местности, условиями погоды, разными техническими средствами для того, чтобы попытаться просачиваться. Но мы контролируем их намного дальше, чем они могут себе представить», – подчеркнул командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил, что украинское командование начало набор женщин-заключенных на контрактную службу. Он также рассказал, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты для службы в армии. По его словам, командование ВСУ отдало приказ расстреливать отступающих на позициях заключенных, мобилизованных в войска.

    Комментарии (7)
    13 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    Штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам
    @ РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские Telegram-каналы заявляют, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    «Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – приводит описание Telegram-канал «Страна».

    Как пишет «Лента.Ру» со ссылкой на канал Deep State, так российские бойцы без серьезных потерь добираются до Радьковки, перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредоточиваются в Купянске.

    В российском Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что особых  подробностей об операции пока нет.

    «Но судя по тому, что все снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо», –  сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Луганском краеведческом музее представили уникальную выставку, посвященную участникам операции «Поток», позволившей российским военным освободить Курскую область.

    Российские войска в конце августа взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. ВС России 12 сентября  взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    Комментарии (11)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 04:37 • Новости дня
    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ

    Солдаты ВСУ попытались ударить по поезду с боеприпасами для ВС России

    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный комендант железнодорожной станции Михаил Демидов сумел вывести подвижной состав с боеприпасами из-под массированного обстрела ВСУ, предотвратив его уничтожение, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    Как сообщает оборонное ведомство, военный комендант железнодорожной станции майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории.

    «В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами», – сказано в посте.

    Несмотря на продолжающийся огонь противника, Демидов сумел оперативно направить поезд на запасные пути и вывел его из-под удара. После завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, убедившись в отсутствии неразорвавшихся снарядов, отправил состав по назначению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские Telegram-каналы заявили, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    Комментарии (3)
    12 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше
    Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше
    @ Telegram-канал Постпредства России при ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании СБ ООН в связи с появлением в воздушном пространстве Польши более десятка БПЛА постоянный представитель России при организации Василий Небензя разобрал ситуацию и пояснил, куда могли залететь 10 сентября дроны ВС России.

    «Сообщается, что часть из них была нейтрализована силами ПВО. Зафиксировано повреждение жилого дома в Люблинском воеводстве, жертв нет. Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины. Одновременно она поспешила возложить вину на Россию, без предъявления каких-либо доказательств. Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем», – отметил во время выступления Небензя.

    Российский дипломат указал на то, что демонстрируемые Польшей повреждения дома якобы от взрывной части БПЛА сомнительны, так как больше похожи на повреждения от частей сбитого дрона, а боевая повредила бы постройку значительно сильнее. Показателен и эпизод с найденным БПЛА на сельскохозяйственном поле.

    По словам Небензи, он больше похож на дрон, который потерял ход и упал из-за  техсбоя или работы средств РЭБ.

    В отношении деятельности российских военных в ночь на 10 сентября, постпред сообщил, что ВС России наносили высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками удар по военно-промышленным объектам на территории Украины. Там производили и ремонтировали бронетанковую и авиатехнику ВСУ, выпускали двигатели и электронные комплектующие к ним.

    «Никаких целей на территории Польши не намечалось. Дальность полета использованных в ходе удара беспилотных летательных аппаратов не превышала 700 км, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию», – заявил он.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Спектакль с беспилотниками» надломил отношения Польши и США.

    Комментарии (5)
    13 сентября 2025, 10:53 • Новости дня
    Экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки
    Экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танковые экипажи добровольческой бригады имени Александра Невского начали осваивать поступившие Т-90М «Прорыв» для боевого применения на линии соприкосновения, рассказал начальник штаба танкового батальона бригады с позывным «Молдован».

    По его словам, танковые экипажи разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского приступили к активной подготовке к боевому использованию новейших танков Т-90М «Прорыв», передает РИА «Новости». Военнослужащие проходят обучение в интересах Южной группировки войск, а техника в скором времени будет задействована на линии боевого соприкосновения.

    «Молдован» добавил, что машины уже готовятся к реальным боям. Он отметил, что недавно бригада получила партию новых танков, на которых танкисты будут работать на передовой.

    Командир одного из экипажей с позывным «Берсерк» рассказал, что изучение новой техники занимает весь день. «У командира танка прибавилась электроника. Надо всё это изучать... Экипаж, считай, одна семья – приходим с утра и изучаем, обучаемся. Пошли на обед – и опять до вечера. Занимаемся целый день изучением танка. Это для нас надо, чтобы потом в бою применить ту или иную функцию. Чтобы было без потерь, потери машины. Есть ответственность за то, что нам дало государство», – сообщил «Берсерк».

    Ранее командование бригады сообщало, что за чуть больше месяца ее танкисты поразили около 200 целей в зоне выполнения боевых задач. Теперь новейшие Т-90М «Прорыв» позволят увеличить эффективность действий подразделения на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М. УВЗ решил продемонстрировать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Комментарии (3)
    13 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступления подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Коломийцей, Калиновского Днепропетровской области, Червоного и Дорожнянки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 240 военнослужащих и 155-мм америкаснкую гаубицу М777. Уничтожен склад с материальными средствами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском, Чугуновкой и Артельным Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, восемь складсов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Подолов, Глушковки Харьковской области, Крымков и Кировска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили более 240 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии и «Иностранного легиона» у Северска, Пазено, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки ДНР.

    Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, семь складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейска и Муравки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    Японского наемника Кодзиму ликвидировали на Украине

    Японец Драго Кодзима, воевавший за ВСУ, погиб в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В социальных сетях появились соболезнования по поводу гибели японского наемника Драго Кодзимы, участвовавшего в боевых действиях на Украине.

    Наемник из Японии Драго Кодзима, воевавший в составе ВСУ, был ликвидирован на Украине, сообщает РИА «Новости». Информация о его гибели появилась в социальных сетях, где под его постами в начале сентября пользователи оставили соболезнования. Кодзима был уроженцем Осаки и проживал в Италии до своей вербовки в июне 2024 года.

    В июле наемник выложил последнее фото в военной форме с итальянским флагом, сделанное в Святошинском районе Киева вместе с румынским наемником Антонио Рикардо Маклаудом Отетом, который также был ликвидирован. По данным соцсетей, оба наемника проживали в Италии до отправки на Украину.

    Из показаний украинского пленного стало ясно, что наемники из Японии принимают участие в конфликте на стороне ВСУ. Видео с его показаниями было передано послом МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником. Минобороны России не раз заявляло, что иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо», а российские военные продолжают их уничтожать.

    По оценке Минобороны, воюющие за деньги наемники жаловались на низкую координацию со стороны ВСУ и малый шанс остаться в живых из-за высокой интенсивности боев. Мария Захарова подчеркивала, что отправка наемников делает Запад стороной конфликта, а Сергей Лавров допускал, что под видом наемников в Украину направляются кадровые военные некоторых стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области российские военные провели авиаудары по испаноговорящим наемникам, практически полностью ликвидировав их. Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, при этом особое внимание уделяется кандидаткам с медицинским образованием. По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тыс. иностранных наемников.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп поделился «нарастающим огорчением» в адрес Путина

    Трамп поделился «нарастающим огорчением» и «потерей терпения» в адрес Путина

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в пятницу признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув трудности в урегулировании украинского кризиса и необходимость сотрудничества с обеих сторон конфликта.

    Когда в интервью телеканалу Fox News его спросили, не теряет ли он терпения в отношениях с Путиным, Трамп сказал: «Оно вроде как заканчивается, и быстро заканчивается, но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое... Когда Путин захотел, Зеленский этого не сделал. Когда Зеленский захотел сделать, Путин этого не захотел... Нам придется действовать очень, очень решительно», – приводит ответ Трампа Economic Times.

    Также американский лидер заявил, что возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выражал опасения, что ужесточение политики США в отношении России может замедлить переговорный процесс по Украине. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерег от «розовых очков» в украинском урегулировании.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 01:01 • Новости дня
    Минфин США приветствовал усилия G7 использовать активы России для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время телефонного разговора с министрами финансов стран G7 глава Минфина США Скотт Бессент повторил призыв президента Дональда Трампа о том, что партнеры США должны присоединиться к ним и ввести тарифы для стран, покупающих нефть у России, если привержены цели завершить украинский конфликт.

    Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир приветствовали обязательства министров финансов G7 усилить санкционное давление и изучить возможность использования замороженных российских суверенных активов в интересах обороны Украины, сказано в заявлении американского ведомства.

    «Только объединив усилия, которые перекроют источники доходов, финансирующих военную машину (российского президента Владимира) Путина, мы сможем оказать достаточное экономическое давление, чтобы положить конец бессмысленным убийствам», – заявили Бессент и Грир.

    Они отметили, что смелое руководство президента Трампа уже привело к ряду действий против покупателей российской нефти.

    «Нас воодушевляют заверения наших коллег из стран G7 в том, что они привержены прекращению этой войны, и мы надеемся, что они присоединятся к нам в принятии решительных мер в этот критический момент», – сказано в релизе.

    Напомним, в пятницу министры финансов стран G7 под председательством канадского главы минфина Франсуа-Филиппа Шампаня обсудили варианты давления на Россию и ее сторонников посредством санкций и пошлин.

    Возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Россия жестко отреагирует на попытки Европейского союза присвоить российские активы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Посольство России заявило о бесполезности отправки французских истребителей в Польшу

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу после инцидента с беспилотником.

    Решение Франции направить три истребителя Rafale в Польшу после недавнего инцидента с БПЛА не приведет к снижению напряженности в регионе, передает ТАСС. Такое заявление сделали в посольстве России во Франции.

    В дипломатическом представительстве подчеркнули, что действия Парижа вызывают особую обеспокоенность, поскольку не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Они отметили: «Особую обеспокоенность вызывает решение официального Парижа направить в Польшу французские боевые самолеты, что отнюдь не будет способствовать мирному урегулированию украинского конфликта и снижению напряженности в регионе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

    Дональд Трамп отреагировал на падение беспилотников в Польше сдержанно, поскольку данные американской разведки не подтверждают версию о якобы российской провокации и у него есть более важные внутренние проблемы.

    Евросоюз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии после инцидента с беспилотником в Польше.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска

    Марочко: ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области, взяв под огневой контроль две ж/д станции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшую неделю есть успехи у наших войск. Планомерное продвижение в южном направлении привело к тому, что мы взяли под огневой контроль две железнодорожных станции:  это Купянск-Южный и Заосколье», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что ВС России зачищают местность в указанных районах и закрепляются на позициях в Купянске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. Кроме того, ВС России начали бои в трех поселениях юго-восточнее Купянска Харьковской области.


    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 17:23 • Новости дня
    Силы ПВО сбили девять украинских дронов над двумя регионами России

    ВС России уничтожили девять украинских беспилотников над двумя регионами

    Tекст: Евгения Караваева

    В Минобороны сообщили об уничтожении девяти самолетных беспилотников на территории Белгородской и Самарской областей в течение трех часов.

    Силы противовоздушной обороны за период с 12.00 до 15.00 по московскому времени уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Министерство обороны России в Telegram.

    Восемь беспилотников сбиты над Белгородской областью, один – над Самарской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, ранее силы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА в Белгородской области.

    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ



    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    ВС России вытеснили ВСУ из части Купянска

    Ганчев сообщил о продвижении ВС России и вытеснении ВСУ в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Купянске штурмовые подразделения ВС России проводят боевые действия, вытесняя украинские войска из города и закрепляясь на новых позициях, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

    По его словам, штурмовые группы российских военных уверенно вытесняют подразделения ВСУ с территории Купянска, передает ТАСС. Ганчев подтвердил, что российские бойцы находятся в самом городе и ведут бои на его улицах. Ганчев отметил: «Штурмовые группы наших военных действительно пребывают в городе. Ребята выполняют боевые задачи, уверенно вытесняя врага с территории города. Считаю важным не мешать им сейчас и дать все сделать, как задумано».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. РСЗО «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом участке. Киев увеличил число расчетов беспилотников на купянском направлении.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 03:23 • Новости дня
    Марочко рассказал о наступлении ВС России на Северск в ДНР с трех сторон

    Марочко рассказал о наступлении ВС России на Северск с трех сторон

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие наступают на Северск в Донецкой Народной Республике с трех сторон, выдавливая ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На этой неделе наши военнослужащие продвинулись по направлению населенного пункта, причем поддавливаем украинских боевиков сразу с севера, с юга и с востока», – рассказал он ТАСС о ситуации близ Северска.

    По словам Марочко, армия России наносит удары по тылам дислоцированных у Северска войск ВСУ, что обеспечивает «планомерное продвижение по направлению Северска».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило о продвижении российских войск на всех направлениях зоны спецоперации. Также подразделения российской армии за последние дни заняли новые позиции, приблизившись к Северску с юга, включая продвижение в населенных пунктах Федоровка и Переездное.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 21:53 • Новости дня
    Балицкий сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС

    FPV-дрон ВСУ был сбит при попытке атаковать Запорожскую АЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Запорожская АЭС подверглась очередной попытке атаки, которая была отражена днем, когда FPV-дрон украинских войск был сбит вблизи станции.

    Вооруженные силы Украины на протяжении нескольких дней подряд пытаются атаковать территорию Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, вечером в пятницу около 18:00 по московскому времени был сбит украинский FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе.

    Балицкий отметил: «Противник несколько дней подряд пытается атаковать прилегающую территорию Запорожской атомной электростанции. Так, сегодня, около 18:00 [мск] пресечена атака – сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе».

    Он добавил, что за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, который располагается не дальше 300 метров от энергоблока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции подвергся атаке беспилотников, в результате чего был поврежден корпус с уникальным полномасштабным тренажером для обучения персонала.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Вооруженные силы Украины переходят все мыслимые границы при атаках по Запорожской АЭС и Энергодару. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской станции остается тревожной из-за близости боевых действий.

    Комментарии (0)
    Главное
    Премьер-министр Малайзии заявил об участии Путина и Трампа в саммите АСЕАН
    Экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины
    NDR: Пасхальный подарок из Сибири за 27 евро может стоить немцу свободы
    Украинцы отказались выступать на турнире FIG из-за участия россиянки
    Ким Чен Ын запретил слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое»
    Астрономы зафиксировали аномальную эволюцию кометы 3I/ATLAS

    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    Перейти в раздел

    «"Спектакль" с беспилотниками» надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    Перейти в раздел

    От ЗЕТ – к Z. Как привлечь ветеранов на дальневосточное приграничье

    Спецоперация еще не завершена, но в регионах России уже всерьез думают о том, как обустроить мирную жизнь ветеранов СВО. Один из вариантов – программа «Стражи рубежей», предложенная руководством Еврейской автономной области. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в приграничье Амура, чтобы узнать, какую жизнь на дальневосточных рубежах России обещают здесь нынешним бойцам. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад стирает основу существования народа, сохраненного в СССР

    Похоже, стремление Латвии отделиться от русского мира и влиться в западный привело к неприятному для латышей результату. Истребляя русский язык, местные националисты не заметили, как латышские дети стали вместо него говорить вовсе не на латышском – и теперь, по оценке экспертов, это «будет иметь катастрофические последствия». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации