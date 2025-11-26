Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.6 комментариев
Трамп указал на неспособность Украины удержать территории под контролем
В зоне конфликта на Украине фронт «движется только в одном направлении», Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска, заявил глава американского государства Дональд Трамп.
«Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти Москве, Трамп заявил, что речь идет об отказе от дальнейшего продвижения войск.
Он отметил, что конфликт может продолжаться годами, а у России «гораздо больше солдат», чем у Украины. Трамп подчеркнул, что если Украине удастся достичь сделки, это будет хорошим результатом для обеих сторон. «Украина – это гораздо меньшая группа людей», – сказал Трамп.
Трамп также заявил, что в мирном плане США по Украине сейчас осталось 22 пункта из изначально предложенных 28. Он подчеркнул, что «многие из них согласованы в очень благоприятной манере». Американский лидер охарактеризовал первоначальное предложение как «концепцию», а не четкий план.
Среди обсуждаемых вопросов Трамп указал тему границы, отметив: «Вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается».
Он заявил: «У нас отлично идут переговоры. Мы достигаем прогресса». «У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией», – сказал Трамп, добавив, что с Украиной «все нормально».
Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.