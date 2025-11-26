Трамп указал на неспособность Украины удержать территории под контролем

Tекст: Антон Антонов

«Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти Москве, Трамп заявил, что речь идет об отказе от дальнейшего продвижения войск.

Он отметил, что конфликт может продолжаться годами, а у России «гораздо больше солдат», чем у Украины. Трамп подчеркнул, что если Украине удастся достичь сделки, это будет хорошим результатом для обеих сторон. «Украина – это гораздо меньшая группа людей», – сказал Трамп.

Трамп также заявил, что в мирном плане США по Украине сейчас осталось 22 пункта из изначально предложенных 28. Он подчеркнул, что «многие из них согласованы в очень благоприятной манере». Американский лидер охарактеризовал первоначальное предложение как «концепцию», а не четкий план.

Среди обсуждаемых вопросов Трамп указал тему границы, отметив: «Вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается».

Он заявил: «У нас отлично идут переговоры. Мы достигаем прогресса». «У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией», – сказал Трамп, добавив, что с Украиной «все нормально».

Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

