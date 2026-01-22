ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Кемеровской области

ФСБ задержала агента украинских спецслужб за подготовку теракта на железной дороге

Tекст: Мария Иванова

Федеральная служба безопасности задержала в Кемеровской области гражданина России 1986 года рождения, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге, передает ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Федеральной службой безопасности в Кемеровской области задержан гражданин России 1986 г. р., причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсий на железной дороге, а также передаче противнику посредством мессенджера Signal информации об объектах транспортной инфраструктуры региона».

По данным спецслужбы, мужчина с марта 2022 по июль 2025 года проживал в Польше, где был завербован украинскими спецслужбами и направлен в Кемеровскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности. После совершения диверсионно-террористических актов он планировал при содействии кураторов выехать в одну из стран Евросоюза, чтобы получить политическое убежище.

Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Эта статья предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ подчеркнули, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и понесут наказание.

