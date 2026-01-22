Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.0 комментариев
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Кемеровской области
ФСБ задержала агента украинских спецслужб за подготовку теракта на железной дороге
В Кемеровской области задержан россиянин 1986 года рождения, которого подозревают в подготовке диверсий на железной дороге и сборе сведений о транспортных объектах региона.
Федеральная служба безопасности задержала в Кемеровской области гражданина России 1986 года рождения, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге, передает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Федеральной службой безопасности в Кемеровской области задержан гражданин России 1986 г. р., причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсий на железной дороге, а также передаче противнику посредством мессенджера Signal информации об объектах транспортной инфраструктуры региона».
По данным спецслужбы, мужчина с марта 2022 по июль 2025 года проживал в Польше, где был завербован украинскими спецслужбами и направлен в Кемеровскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности. После совершения диверсионно-террористических актов он планировал при содействии кураторов выехать в одну из стран Евросоюза, чтобы получить политическое убежище.
Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Эта статья предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
В ФСБ подчеркнули, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и понесут наказание.
