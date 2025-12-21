Швеция досмотрела подавший сигнал бедствия российский контейнеровоз

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню, инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда судно подало сигнал бедствия и было вынуждено встать на якорь, передает РИА «Новости».

По данным SVT, досмотр контейнеровоза провели одновременно несколько служб: помимо таможни, на борту работали представители береговой охраны, полиции безопасности и оперативного полицейского управления. Осмотр проводился из-за того, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которую ЕС и США включили в свои санкционные списки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о провокациях Европы против судоходства на Балтике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Швеции провели проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге.