Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.3 комментария
Швеция досмотрела подавший сигнал бедствия российский контейнеровоз
Шведские власти поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который остановился у берегов города Хеганес из-за неисправности в машинном отделении, сообщили СМИ.
Как пишет телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню, инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда судно подало сигнал бедствия и было вынуждено встать на якорь, передает РИА «Новости».
По данным SVT, досмотр контейнеровоза провели одновременно несколько служб: помимо таможни, на борту работали представители береговой охраны, полиции безопасности и оперативного полицейского управления. Осмотр проводился из-за того, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которую ЕС и США включили в свои санкционные списки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о провокациях Европы против судоходства на Балтике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Швеции провели проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге.