Ветеран ВОВ Шишкин скончался в возрасте 104 лет

Tекст: Дарья Григоренко

В мэрии отметили: «Николай Федорович Шишкин скончался сегодня». 14 декабря ему исполнилось 104 года, передает РИА «Новости».

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Шишкин в годы войны служил бортмехаником и обслуживал самолеты Пе-2. Он принимал участие в боях на Юго-Западном, Сталинградском, I Украинском и Донецком фронтах. После завершения войны более 20 лет отдал службе на Северном флоте.

В 2024 году Шишкин смог осуществить свою давнюю мечту – побывать на Параде Победы на Красной площади, где находился на трибуне вместе с президентом России. В мае 2025 года ветеран вновь участвовал в праздничных мероприятиях в Москве.

В ноябре на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Лаврентий Рубцов, участвовавший в освобождении Будапешта и Вены.

Напомним, в октябре в Москве в возрасте 97 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, многократный участник парадов Победы Николай Кизюн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран Великой Отечественной войны и председатель Московского комитета ветеранов Иван Слухай умер на 101-м году жизни.