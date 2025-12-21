Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.0 комментариев
Ветеран ВОВ Шишкин скончался в возрасте 104 лет
Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Нижнего Новгорода Николай Шишкин умер в возрасте 104 лет, сообщили в администрации города.
В мэрии отметили: «Николай Федорович Шишкин скончался сегодня». 14 декабря ему исполнилось 104 года, передает РИА «Новости».
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Шишкин в годы войны служил бортмехаником и обслуживал самолеты Пе-2. Он принимал участие в боях на Юго-Западном, Сталинградском, I Украинском и Донецком фронтах. После завершения войны более 20 лет отдал службе на Северном флоте.
В 2024 году Шишкин смог осуществить свою давнюю мечту – побывать на Параде Победы на Красной площади, где находился на трибуне вместе с президентом России. В мае 2025 года ветеран вновь участвовал в праздничных мероприятиях в Москве.
В ноябре на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Лаврентий Рубцов, участвовавший в освобождении Будапешта и Вены.
Напомним, в октябре в Москве в возрасте 97 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, многократный участник парадов Победы Николай Кизюн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран Великой Отечественной войны и председатель Московского комитета ветеранов Иван Слухай умер на 101-м году жизни.