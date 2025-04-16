Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай
Ветеран Великой Отечественной войны и председатель Московского комитета ветеранов Иван Слухай умер в возрасте 100 лет, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай скончался на 101-м году жизни, сообщает РИА «Новости».
О смерти ветерана сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на пленарном заседании. Депутаты почтили его память минутой молчания.
Шапошников отметил, что Слухай возглавлял Московский комитет ветеранов почти 30 лет, активно участвовал в создании программы «Памяти Московского народного ополчения» и внес большой вклад в сохранение памяти о подвигах москвичей. Шапошников выразил соболезнования родным и близким Слухая.
Иван Слухай в 1942 году добровольно ушел в народное ополчение, участвовал в боях под Сталинградом, Белгородом, Харьковом и Полтавой. Он был награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени, орденами Александра Невского, Дружбы, Почета, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.
В 2016 году за заслуги перед Москвой ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Москвы». Ветеран оставил значительный след в жизни города и память о нем будет сохраняться долгое время.
В Петербурге скончался на 104-м году жизни Яков Сторчак, последний участник Кущевской атаки Великой Отечественной войны.
До этого в Красноярске скончался на 104-м году жизни Иван Шпагин, последний из подольских курсантов Великой Отечественной войны.