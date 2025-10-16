Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Умер ветеран Николай Кизюн, участвовавший в парадах Победы
В Москве на 98-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, многократный участник парадов Победы Николай Кизюн, рассказал представляющий его интересы адвокат Александр Зорин.
По его словам, ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн скончался на 98-м году жизни, передает ТАСС.
Зорин добавил: «Да, действительно, сегодня в 6.10 в больнице [скончался]», уточнив, что Кизюн очень переживал из-за судебной тяжбы по поводу его квартиры.
Николай Кизюн был удостоен высоких государственных наград, в том числе ордена Октябрьской Революции, двух орденов Красного Знамени и ордена Красной Звезды. Он многократно участвовал в парадах Победы на Красной площади, а также лично встречался с президентом России Владимиром Путиным.
