    США подвергли разорению швейцарскую экономику
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    Индия заявила о становлении сверхдержавой
    Вассерман сказал, когда СБУ прекратит его розыск
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    Рютте: Украине не следует юридически признавать потерю территорий
    Иран заявил о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского
    Шойгу предостерег от фальсификации выборов в Молдавии
    Определены даты начала и окончания учебного года
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    4 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    11 августа 2025, 12:22 • Новости дня

    В Татарстане пресекли крупнейшую схему обналичивания денег

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители в Татарстане задержали организатора и двух сообщниц, которые получили доход почти в 90 млн рублей от незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Деятельность организованной группы по незаконному обналичиванию денежных средств пресекли сотрудники полиции и регионального управления ФСБ, указала Волк в своем Telegram-канале.

    По данным следствия, в 2021 году житель Казани создал преступную схему, в которую вовлек двух женщин.

    Группировка находила фирмы, желающие обналичить средства, после чего деньги переводились на счета подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей. После этого средства снимались и передавались заказчикам за вознаграждение от 13 до 15%.

    Организаторы получили незаконный доход в 86 млн рублей, а общий оборот операций превысил 1,1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

    В ходе обысков изъяли документы, печати, банковские карты и техника, относящиеся к деятельности группы.

    Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьему – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые открыли уголовное дело против дроповода по обвинению в скупке и перепродаже электронных средств платежей.

    До этого в МВД поясняли, что потерпевшие от мошеннических схем могут требовать возврата денежных средств с дроппера по суду, даже если дроппер несовершеннолетний.

    10 августа 2025, 13:13 • Новости дня
    Рябков заявил о наличии у России новейшего вооружения, помимо «Орешника»

    Замглавы МИД Рябков: У России есть другие новейшие вооружения, помимо «Орешника»

    Рябков заявил о наличии у России новейшего вооружения, помимо «Орешника»
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник», заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

    Он отметил: «Орешник – да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли», передает ТАСС.

    Рябков также подчеркнул, что речь идет о вооружениях, которые пока официально не названы. По его словам, он не может раскрывать подробности о «том, что ему не положено называть», но подтвердил, что такие разработки действительно существуют.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что Россия может применить новейшее высокоточное оружие «Орешник» против западных ракет и ключевых объектов ВПК Украины.

    1 августа президент России Владимир Путин заявил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник». В ноябре прошлого года Путин сообщил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Комментарии (35)
    10 августа 2025, 20:20 • Новости дня
    Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Архангельской области при задержании мужчины, подозреваемого в поджоге релейного шкафа, был убит один полицейский, второй получил ранение, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

    Злоумышленником оказался неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения, установленный в рамках расследования уголовного дела по статье о покушении на теракт, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, при попытке задержания по месту жительства подозреваемый оказал сопротивление и открыл стрельбу по полицейским. «В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму. Злоумышленник обезврежен и задержан», – говорится в официальном сообщении.

    В операции по задержанию участвовали сотрудники Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, УМВД России по Архангельской области и Росгвардии. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

    Ранее в городе Алексин в Тульской области задержали двух 17-летних местных жителей за поджог релейного шкафа.

    В среду новосибирский облсуд признал 18-летнего жителя Новосибирска виновным в поджоге релейного шкафа, совершенном по заданию из интернета.

    В июле в Новороссийске задержали подозреваемых в подготовке теракта на ж/д путях.

    Комментарии (18)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    10 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам

    Военный эксперт Онуфриенко: Даже несколько дней срыва коммуникаций усложнит оборону ВСУ

    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия продолжает наступление на приграничные регионы Украины. Удары по логистическим центрам помогут развить уже достигнутые успехи за счет разрыва цепи фронтовых поставок ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область).

    «Днепропетровская область сама по себе является важным с логистической точки зрения регионом на Украине. Через данную территорию проходит большое количество путей, обеспечивающих связь тыла и фронта. Именно за счет этих земель поддерживается боеспособность ВСУ на линии боевого соприкосновения», – рассказывает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается станции Синельниково, то она представляет собой большой транспортный узел, принимающий ежедневно большое количество составов с армейскими припасами. Именно поэтому данный пункт и был выбран Россией в качестве основной точки удара. Задача состояла в разрыве снабжения фронта противника», – пояснил он.

    «Сейчас ВС РФ ведут достаточно успешное наступление. В этой связи лишение ВСУ возможности пополнить ресурсы – важный компонент развития наших достижений. Конечно, обстрелы железнодорожной инфраструктуры имеют значимый минус: восстановить нанесенный ущерб относительно просто», – продолжает собеседник.

    «Тем более, речь идет о крупном логистическом пункте, который всю свою историю жил исключительно за счет обслуживания проходящих поездов. Соответственно, здесь много ремонтных составов, бригад. Они способны в кратчайшие сроки «залатать» образовавшиеся дыры. То есть разрыв коммуникаций продлится всего лишь несколько суток. Но и это время критически важно», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область). В частности, массированному удару подверглась железнодорожная инфраструктура населенного пункта. По предварительным данным, в районе атаки произошло не менее 20 мощных взрывов, пишет «Газета.ru».

    Кроме того, часть ракет попала по энергообъектам, в частности по электроподстанции города. К настоящему моменту Минобороны данные атаки не подтвердило. Что касается самого Синельниково, то в этом городе на момент начала СВО проживало чуть менее 30 тыс. человек. Населенный пункт представляет собой крупный железнодорожный узел.

    В частности, он располагается на пересечении двух крупных магистралей: Донбасс – Криворожье и Москва – Симферополь. Его экономика также тесно связана с логистическим сектором. На территории города имеется большое число транспортных предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание проходящих здесь составов.

    Это не первый удар ВС РФ по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области. Так, ранее российская армия также поразила цели в крупном железнодорожном узле региона, который обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (3)
    10 августа 2025, 17:45 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен прекратить финансирование конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация хотят добиться мирного урегулирования, а «американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», передает ТАСС.

    По словам Вэнса, Вашингтон не будет возражать, если европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, однако сами США не намерены финансировать поставки.

    Вэнс также отметил, что, по мнению Трампа, шансы на успех переговоров по Украине неочевидны, однако попытка урегулирования заслуживает поддержки. «Президент сказал мне сегодня: «Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит», – заявил вице-президент.

    Он уточнил, что США в урегулировании конфликта будут исходить из нынешней линии соприкосновения, стремясь достичь решения, с которым смогут жить и Россия, и украинцы. Он добавил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Вэнс также назвал предстоящую встречу Путина и Трампа «прорывом американской дипломатии».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Комментарии (17)
    11 августа 2025, 08:04 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали «рекламное лицо» бригады «Азов»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Краматорске уничтожен Иван Смаглюк, известный как медиапредставитель бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Смаглюк состоял в 3-й отдельной штурмовой бригаде «Азова» и участвовал в рекламных кампаниях этого нацбата, уточнил Татаринов в своем Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что Смаглюк был ликвидирован 10 августа в Краматорске.

    Ранее сообщалось, что между «Азовом» (он же 12-я бригада национальной гвардии Украины, запрещенная в РФ террористическая организация) и 3-й штурмовой бригадой ВСУ (армейская версия «Азова») произошел конфликт.

    Он вспыхнул после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады – обе части были созданы на базе полка «Азов».

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 03:19 • Новости дня
    МИД заявил о солидном арсенале ракет средней и меньшей дальности у России
    МИД заявил о солидном арсенале ракет средней и меньшей дальности у России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Мораторий касался развертывания ракет средней и меньшей дальности, их разработку и создание Россия не прекращала, сообщил замглавы МИД страны Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул, что мораторий касался только развертывания, но не научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    «То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области, он у нас, я так понимаю, наличествует», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отказалась от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. В МИД России заявили, что причиной стало нежелание других стран соблюдать аналогичные ограничения. В министерстве также отметили, что другие государства постепенно наращивают арсенал подобных вооружений.

    Комментарии (8)
    10 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Reuters: Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о созыве экстренного совещания министров иностранных дел стран Евросоюза 11 августа, пишет Reuters.

    В интервью Reuters Каллас сообщила, что встреча пройдет на фоне подготовки саммита Россия – США, посвященного ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что «любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Комментарии (16)
    10 августа 2025, 14:16 • Новости дня
    В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК
    В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК
    @ rostec.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В стрелковом центре концерна «Калашников» впервые представили автомат АК-15К, компактный АК-15СК и новый ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм.

    Концерн «Калашников» впервые публично представил новые укороченные и малогабаритные автоматы АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемет РПЛ-7 под патрон 7,62х39 мм, передает ТАСС. Презентация прошла в стрелковом центре концерна на территории парка «Патриот» в Московской области. Также были показаны новые образцы всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.2 из комплекта «Новатор».

    Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев отметил: «Автомат АК-15 в представленном виде является модернизированной версией, доработанной до уровня автомата АК-12 условно 2023 года». Он добавил, что новые автоматы повторяют технические решения базовой версии АК-12 и созданы для расширения линейки, в том числе с прицелом на внешний рынок.

    Кроме того, на мероприятии было объявлено, что Минобороны России сформировало государственный заказ на новые автоматы АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62х39 мм. По словам Уржумцева, этот заказ должен быть исполнен уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» разработал гладкоствольный карабин на базе автомата АК-15. На вооружение полиции приняли автоматы АК-12, АК-15 и пистолет Лебедева. Российская оборонная экспортная компания решила показать в Минске автоматы Калашникова и антидроновые системы.

    Комментарии (10)
    11 августа 2025, 02:20 • Новости дня
    В КСИР Ирана заявили о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского

    Генерал КСИР Ирана Джавани: Алиев и Пашинян повторили ошибку Зеленского

    В КСИР Ирана заявили о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского
    @ Nathan Howard/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян допустили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, когда доверились США, заявил замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.

    «Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский... Они дорого заплатят за свой недостойный поступок», – приводит слова Джавани РИА «Новости» со ссылкой на Kayhan.

    Он заявил, что Иран, Индия и Россия не собираются «молчать перед лицом этого поступка». Джавани подчеркнул, что так называемая «американская мечта» о присутствии США на северных границах Ирана не осуществится и Иран готов защищать свою безопасность и национальные интересы всеми возможными способами от проекта «Зангезур».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти заявил, что Тегеран категорически против передачи Зангезурского коридора под контроль США на 100 лет.

    В СМИ отмечалось, что итогом встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении стало подписание рамочного мирного соглашения, которое закрепляет исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но анонсировал проект «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием новых транспортных маршрутов.

    Комментарии (12)
    11 августа 2025, 03:56 • Новости дня
    Индия заявила о становлении сверхдержавой

    Министр обороны Индии Сингх: Никто не помешает нам стать сверхдержавой

    Индия заявила о становлении сверхдержавой
    @ LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Никакая мировая держава не сможет помешать Индии стать сверхдержавой, заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх.

    Сингх, выступая в штате Мадхья-Прадеш, заявил, что определенные силы не могут смириться с успехами Индии и предпринимают меры для ограничения ее прогресса. При этом министр не назвал США напрямую, но упомянул, что «начальник для всех» не понимает быстрого развития Индии, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    «При тех темпах, с которыми развивается Индия, я могу заверить вас, что никакая мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой», – заявил министр.

    Сингх подчеркнул, что оборонный экспорт Индии за год превысил 240 млрд рупий (более 2,7 млрд долларов), что стало рекордным показателем для страны. Он заявил: «В этом сила Индии, это новый оборонный сектор новой Индии, и экспорт постоянно растет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты ввели пошлины в 25% на товары из Индии. Сообщалось, что Дели отменил покупку военных систем у Вашингтона, но власти Индии заявили об отсутствии решений по приостановке оборонных закупок в США .

    Комментарии (10)
    11 августа 2025, 07:47 • Новости дня
    Рютте: Украине следует признать фактический контроль территорий Россией
    Рютте: Украине следует признать фактический контроль территорий Россией
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», – заявил Рютте в интервью ABC News, передает ТАСС.

    Рютте уточнил, что речь идет о необходимости обсуждать, как двигаться дальше после прекращения огня, в том числе что это будет означать для гарантий безопасности Украины.

    Он также отметил, что Украине не следует юридически признавать потерю территорий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, при этом он сослался на конституцию Украины.

    До этого сообщалось, что Рютте участвовал в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом с Зеленским после визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

    Комментарии (29)
    11 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Умер крупнейший акционер ГК «Самолет» Михаил Кенин
    Умер крупнейший акционер ГК «Самолет» Михаил Кенин
    @ samolet.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На 57-м году жизни умер Михаил Кенин, крупнейший акционер одного из основных девелоперов жилой недвижимости России – группы компаний «Самолет», сообщила ГК.

    Компания на сайте подтвердила, что «10 августа на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин». ГК «Самолет» выразила соболезнования семье и близким Кенина.

    Группа «Самолет» – один из крупнейших российских застройщиков жилья, работающий в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах. Основными акционерами компании являлись Михаил Кенин и Павел Голубков. Кенину принадлежали 31,6% акций девелопера, передает РИА «Новости».

    По оценкам на начало 2025 года, пакет акций Кенина в группе «Самолет» оценивался в 25 млрд руб, пишет «Коммерсант».

    Комментарии (6)
    11 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северо-Балтийская восьмерка (NB8) заявила о готовности содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта и поддержала инициативу США.

    Северо-Балтийская восьмерка, в которую входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, опубликовала совместное заявление, передает РИА «Новости».

    В нем страны NB8 выразили поддержку инициативе США, направленной на прекращение конфликта на Украине и достижение устойчивого мира в регионе, «который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы».

    NB8 выразила готовность «внести свой дипломатический вклад в эту работу». При этом страны собираются продолжить «существенную военную и финансовую поддержку Украины».

    Дополнительно NB8 заявила о намерении продолжить применение и поддержку ограничительных мер в отношении России, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД стран Евросоюза планируют провести совещание в понедельник для обсуждения предстоящего саммита Вашингтона и Москвы. Глава внешнеполитического ведомства объединения Кая Каллас заявила, что любая сделка между Россией и США должна учитывать позиции Киева и Брюсселя.

    Комментарии (3)
    10 августа 2025, 23:46 • Новости дня
    Дачникам запретили вести бизнес на участках

    Дачникам с сентября решили запретить открывать хостелы и магазины на участках

    Дачникам запретили вести бизнес на участках
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С 1 сентября вступит в силу закон, запрещающий вести любой бизнес на участках в садоводческих некоммерческих товариществах, сообщает РБК.

    Поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработала группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, передает РБК.

    Новый порядок фиксирует запрет на использование дачных участков для коммерческой деятельности, в том числе для размещения хостелов, складов, мастерских, автосервисов, питомников и магазинов – любых объектов. которые выходят за пределы определения «для личных нужд».

    При этом закон разрешает продавать урожай, выращенный на участке, если владелец не привлекает наемных работников и площадь участка не превышает 50 соток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября в России вступят в силу критерии, по которым земельный участок может быть признан заброшенным. Для владельцев таких участков будет введена ступенчатая процедура ответственности: сначала предупреждение, потом штраф, затем возможное изъятие через суд.

    Садоводы и дачники рискуют получить штрафы до 300 тыс. рублей за выращивание маковых и других запрещенных растений на своих участках.

    Комментарии (18)
    11 августа 2025, 11:59 • Новости дня
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада

    Рябков: Выход из моратория на РСМД имел отрезвляющий эффект для Запада

    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Решение России прекратить соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вызвало заметную реакцию на Западе, оказав на иностранных партнеров отрезвляющее влияние, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков в интервью телеканалу «Россия-1» отметил, что сигнал о выходе России из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности был воспринят Западом и оказал на него отрезвляющее воздействие, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что у российской стороны имеются достоверные источники, подтверждающие достижение желаемого результата и наличие необходимого эффекта.

    Рябков заявил, что Россия будет действовать на упреждение в сфере РСМД для гарантии своей безопасности. По его словам, Россия никогда не смирится с методами давления, шантажа и диктата, применяемыми оппонентами. Он отметил, что действия в военной сфере, включая вопросы ракет средней и меньшей дальности, продиктованы исключительно заботой о надежной защите страны.

    Дипломат подчеркнул, что Россия не идет на эскалацию первой, но готова предвосхищать шаги потенциальных противников, когда это необходимо для обеспечения безопасности. Рябков добавил, что если ответные меры приводят к нарастанию напряженности, это рассматривается как вынужденная реакция на политику Запада.

    Ранее МИД России объявил об отказе от моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    Рябков заявил, что сохраняется риск глобального ядерного конфликта.

    Также Рябков заявил, что мораторий касается только развертывания ракет, при этом их разработка и создание в России не прекращались.

    Комментарии (4)
