В Татарстане пресекли крупнейшую схему обналичивания денег

Tекст: Алексей Дегтярев

Деятельность организованной группы по незаконному обналичиванию денежных средств пресекли сотрудники полиции и регионального управления ФСБ, указала Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в 2021 году житель Казани создал преступную схему, в которую вовлек двух женщин.

Группировка находила фирмы, желающие обналичить средства, после чего деньги переводились на счета подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей. После этого средства снимались и передавались заказчикам за вознаграждение от 13 до 15%.

Организаторы получили незаконный доход в 86 млн рублей, а общий оборот операций превысил 1,1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

В ходе обысков изъяли документы, печати, банковские карты и техника, относящиеся к деятельности группы.

Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьему – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые открыли уголовное дело против дроповода по обвинению в скупке и перепродаже электронных средств платежей.

До этого в МВД поясняли, что потерпевшие от мошеннических схем могут требовать возврата денежных средств с дроппера по суду, даже если дроппер несовершеннолетний.