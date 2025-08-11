Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.0 комментариев
В Татарстане пресекли крупнейшую схему обналичивания денег
Правоохранители в Татарстане задержали организатора и двух сообщниц, которые получили доход почти в 90 млн рублей от незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Деятельность организованной группы по незаконному обналичиванию денежных средств пресекли сотрудники полиции и регионального управления ФСБ, указала Волк в своем Telegram-канале.
По данным следствия, в 2021 году житель Казани создал преступную схему, в которую вовлек двух женщин.
Группировка находила фирмы, желающие обналичить средства, после чего деньги переводились на счета подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей. После этого средства снимались и передавались заказчикам за вознаграждение от 13 до 15%.
Организаторы получили незаконный доход в 86 млн рублей, а общий оборот операций превысил 1,1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.
В ходе обысков изъяли документы, печати, банковские карты и техника, относящиеся к деятельности группы.
Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьему – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые открыли уголовное дело против дроповода по обвинению в скупке и перепродаже электронных средств платежей.
До этого в МВД поясняли, что потерпевшие от мошеннических схем могут требовать возврата денежных средств с дроппера по суду, даже если дроппер несовершеннолетний.