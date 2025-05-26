В МВД рассказали о порядке возврата денег с дропперов через суд

Tекст: Мария Иванова

Потерпевшие от мошеннических схем, в которых использовались дропперы, могут вернуть свои деньги через суд, сообщается в Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Если дроппером оказался несовершеннолетний, ответственность по выплате денег ложится на его родителей.

В МВД напомнили: «Мы сообщали, что потерпевшие могут обратиться в суд и истребовать незаконное обогащение с дроппера в рамках гражданского дела». При этом, если сам гражданин не может обратиться в суд по уважительным причинам, это вправе сделать прокурор, однако в остальных случаях пострадавший может защищать свои интересы самостоятельно.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ лицо, незаконно получившее имущество, обязано вернуть его владельцу. Даже если банковская карта была передана третьим лицам, это не освобождает ее владельца от возврата средств. Также отмечается, что карта принадлежит банку, и передавать ее кому-либо запрещено правилами банка, ответственность за операции несет держатель карты.

Если дроппер еще не достиг совершеннолетия, его родители, как законные представители, отвечают по имущественным обязательствам ребенка, в том числе по возврату незаконно полученных денег. Это закреплено в Семейном и Гражданском кодексах РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ВТБ зафиксировали рост случаев, когда жертвы мошенников добровольно передают банковские карты курьерам.

Ранее Киберполиция назвала три основных правила безопасного обращения с банковскими картами для предотвращения мошенничества.

15 мая дропперам ограничили возможности для вывода и обналичивания денег.