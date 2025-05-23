ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с банковскими картами

Tекст: Мария Иванова

Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему, при которой злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных органов и под разными предлогами убеждают граждан назвать пин-код карты и передать ее курьеру, передает ТАСС.

В пресс-службе банка пояснили, что таким образом жертвы не только теряют собственные средства, но и становятся невольными участниками схем по выводу денег других пострадавших.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин отметил: «Когда вы передаете карту «курьеру банка» и сообщаете коды из SMS, вы не просто рискуете своими деньгами – а невольно становитесь звеном преступной схемы». Он посоветовал при малейшем подозрении на компрометацию карты немедленно заблокировать ее через контакт-центр или онлайн-банк, чтобы избежать несанкционированного использования средств.

По информации ВТБ, спрос на дропов среди мошенников остается стабильным, а банки все чаще выявляют таких лиц. В 2024 году число обнаруженных дропперов превысило 148 тысяч, что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году. За год банк заблокировал свыше 1,5 млрд рублей, похищенных у клиентов, а за два года более 380 млн рублей было возвращено со счетов дропов. ВТБ активно сотрудничает с правоохранителями и другими банками для усиления борьбы с мошенниками.

Ранее ВТБ предупредил о резком росте мошенничества, связанном с покупкой авиабилетов.

В первом квартале 2025 года банки предотвратили 43,8 млн попыток хищения средств клиентов, но мошенникам удалось похитить 6,9 млрд рублей.

За последние недели мошенники участили попытки взлома аккаунтов на «Госуслугах» под видом сотрудников сотовых операторов, чтобы получить доступ к персональным данным и деньгам граждан.